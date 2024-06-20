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Все о работе аптечных сетей

Виктор Литвиненко
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Новости медицины / Мнения
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Все о работе аптечных сетей

Аптечные сети – это организации, которые управляют аптеками под единым брендом и часто с единой системой управления и закупок. Они работают по принципу розничных торговых сетей и включают в себя такие основные элементы:

  1. Централизованное управление
  2. Ассортимент и ценообразование
  3. Закупки и логистика
  4. Стандартизация процессов
  5. Информационные системы
  6. Маркетинг и реклама
  7. Обучение персонала

Сверхприбыль аптечных сетей

Вопросы обмана клиента и сверхприбыли аптечных сетей всегда вызывают резонанс. Аптечные сети могут получать значительные прибыли за счет таких факторов:

  • Большие объемы закупок позволяют получать значительные скидки от поставщиков и производителей, что увеличивает маржу сети.
  • Аптечные сети заключают договоры с производителями на размещение продукции в приоритетных местах и проведение рекламных акций, что также приносит дополнительный доход сети.
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  • Производство и продажа собственных торговых марок (СТМ) позволяет аптечным сетям получать высокую прибыль за счет меньших издержек на рекламу и дистрибуцию.
  • Карты лояльности и бонусные программы привлекают постоянных клиентов и мотивирую их делать средний чек больше.

Дополнительная монетизация аптек

  • Непрозрачное ценообразование: в некоторых случаях цены на одни и те же препараты, одинаковой (дозировки, формы выпуска, торгового названия) могут значительно различаться в разных аптечных сетях и аптеках одной и той же сети, что вызывает вопросы у потребителей.
  • Скидки и акции: маркетинговые акции могут вводить в заблуждение. Например, "скидки" могут быть установлены на завышенные изначальные цены.
  • Сроки годности: иногда аптеки продают лекарства с приближающимся сроком годности по той же цене, что и свежие препараты, что является нарушением правил.
  • Навязывание дополнительных продуктов: фармацевты активно предлагают увеличить средний чек покупки лекарствами, которые как правило не нужны клиенту.

Для предотвращения обмана и защиты клиента существуют различные механизмы контроля:

  • Законы и нормативные акты регулируют ценообразование, рекламу и качество лекарственных средств. Государственные органы проводят проверки и налагают штрафы за нарушения.
  • Потребительские союзы и другие организации следят за деятельностью аптечных сетей и могут инициировать проверки и судебные разбирательства.
  • Журналистские расследования и общественный контроль помогают выявлять и предавать огласке недобросовестные практики.

Таким образом, несмотря на то, что аптечные сети могут получать высокие прибыли, существует множество механизмов, направленных на защиту потребителей и обеспечение честной конкуренции на рынке фармацевтических товаров.

Кто и как контролирует работу аптечных сетей

Контроль работы аптечных сетей в Украине и мире имеет свои особенности, основанные на законодательстве каждой страны, а также на практике контроля и саморегулирования.

Общие механизмы контроля аптек

  1. Все аптеки должны иметь соответствующие лицензии на осуществление деятельности.
  2. Государственные органы проводят регулярные проверки аптек для обеспечения соблюдения нормативов.
  3. Проверка условий хранения, транспортировки и реализации лекарств.
  4. Строгие правила и стандарты для предотвращения введения потребителей в заблуждение.
  5. Общественные организации и государственные органы работают над защитой прав потребителей, предоставляя им возможность жаловаться на нарушения и получать компенсации.

Контроль аптек в Украине

  • Министерство здравоохранения Украины
  • Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба)
  • Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
  • Аптечные учреждения обязаны получать лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
  • Регулярные проверки и инспекции обеспечивают соответствие лицензионным требованиям.
  • Гослекслужба проводит контроль за качеством лекарственных средств, включая проверку условий хранения, транспортировки и реализации.
  • Регулирование цен на жизненно важные лекарственные средства (ЖНВЛП), чтобы предотвратить завышение цен.
  • Строгие правила рекламы лекарственных средств предотвращают введение потребителей в заблуждение.

Контроль аптечных сетей в мире

Европейский Союз

  • Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) Координирует оценку и контроль лекарственных средств в ЕС.
  • Общие директивы и регламенты ЕС регулируют фармацевтическую деятельность, включая требования к лицензированию и контролю качества.
  • В каждой стране-члене ЕС существуют национальные регуляторы, которые осуществляют контроль за соблюдением европейских и национальных нормативов.

США

Food and Drug Administration (FDA):

  • Осуществляет контроль за качеством, безопасностью и эффективностью лекарственных средств.
  • Регулирует рекламу и маркетинг фармацевтических продуктов.

State Boards of Pharmacy:

  • В каждом штате есть свой Совет по фармацевтической деятельности, который лицензирует и инспектирует аптеки.

Ценообразование и доступность:

  • Хотя цены на лекарства в США часто подвержены рыночным механизмам, есть программы, обеспечивающие доступность жизненно важных лекарств для населения.

Великобритания

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA):

  • Осуществляет контроль за качеством, безопасностью и эффективностью лекарственных средств.

General Pharmaceutical Council (GPhC):

  • Регулирует деятельность фармацевтов и аптек, обеспечивая соблюдение стандартов профессиональной практики.

Вывод

Контроль работы аптечных сетей как в Украине, так и в мире осуществляется через комбинацию государственных регуляторных механизмов, саморегулирования отрасли, общественного контроля и внутреннего контроля аптечных сетей. Эти механизмы направлены на обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, защиту прав потребителей и предотвращение недобросовестной конкуренции.

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