Выбор лекарства для похудения: от дозировки до генетики

Вопрос потери веса становится актуальнее с каждым днем, и миллионы людей во всем мире пробуют различные методы и медикаменты, чтобы обрести стройность. Новое поколение лекарств GLP-1, включая такие известные препараты, как Ozempic и Wegovy, обещает значительное снижение массы тела. Действие данных препаратов интересует как людей с диабетом, так и тех, кто просто хочет похудеть.

Но будет ли лечение эффективным, зависит от множества факторов: от пола и возраста до истории болезни. По данным новых исследований, эксперты выявили, какие именно факторы помогают пациентам достичь лучших результатов при приеме препаратов GLP-1. Что же способствуют достижению впечатляющих изменений в похудении?

Какие факторы влияют на похудение?

Новое исследование, проведенное в Кливлендской клинике, выявило, что среди факторов, влияющих на потерю веса при терапии GLP-1, важнейшими являются тип препарата, регулярность приема, дозировка и, конечно, начальное состояние здоровья пациента.

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Участники, принимавшие семаглутид или лираглутид, достигли различного уровня потери веса, причем дозировка и частота приема играли ключевую роль:

Препарат и его дозировка

Средняя потеря веса среди участников составила около 5,1% для тех, кто принимал семаглутид, и 2,2% для тех, кто выбрал лираглутид. Более высокие дозы препарата приводили к лучшим результатам: например, люди, получавшие семаглутид для лечения ожирения, теряли до 12,9% массы тела. При этом дозировка и показания к лечению оставались определяющими в значимости результатов.

Участники, которые принимали высокие дозы препарата GLP-1: 1,7 мг, 2 мг или 2,4 мг семаглутида или 3 мг лираглутида, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто принимал более низкие дозы.

Индекс массы тела и пол

Исследование показало, что женщины и люди с высоким начальным индексом массы тела теряли вес более интенсивно. Эти данные могут быть связаны как с физическими особенностями, так и с тем, что женщины зачастую больше мотивированы.

Специалист по лечению ожирения в Медицинской школе Файнберга, доктор Роберт Кушнер предполагает, что организм женщин может усваивать препараты GLP-1 лучше, а их склонность к контролю веса может играть ключевую роль в поддержании здорового образа жизни на протяжении всего курса лечения.

Доступность и постоянство приема

Исследователи также подчеркнули, что те пациенты, у которых был постоянный доступ к препарату, добились наилучших результатов. Регулярность приема влияет на динамику потери веса, и те, кто получал покрытие от страховки на 90-270 дней, теряли больше веса, чем пациенты с меньшей поддержкой.

Почему некоторые теряют больше веса?

Доктор Кушнер и его коллеги считают, что разница в снижении веса может быть связана с целым рядом факторов, от генетики до особенностей усвоения препарата.

Например, пациенты с диабетом теряли меньше веса, возможно, из-за дополнительных препятствий, таких как измененная микробиота или повышенный уровень инсулина. Генетическая предрасположенность также может играть важную роль, как и мотивация пациентов.

Как выбрать препарат и увеличить шансы на успех?

Если семаглутид или лираглутид не приносят желаемых результатов, всегда можно обратиться к новым препаратам GLP-1. В частности, исследования показывают, что тирзепатид вызывает значительную потерю веса и может стать более подходящим вариантом для некоторых пациентов. Но даже выбор лучшего препарата не гарантирует успеха без регулярного приема.

Исследование подтвердило, что эффективность препаратов GLP-1, таких как семаглутид и лираглутид, зависит от множества факторов, включая тип препарата, дозу, ИМТ пациента и даже его пол. Принципиально важным является регулярный прием препарата: только благодаря этому удается добиться стабильных и устойчивых результатов.

Специалисты рекомендуют подходить к лечению комплексно и поддерживать здоровый образ жизни, чтобы максимизировать эффект. Выбор подходящего лекарства и соблюдение регулярности его приема дадут шанс достичь оптимальных результатов и приблизиться к желаемому весу.