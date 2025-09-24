Теперь твоя медкарта - не только для врача

Верховная Рада приняла закон, который позволяет автоматическую передачу медицинских данных мужчин призывного возраста из гражданских медицинских учреждений в систему "Оберіг". Без согласия пациента. Без всякой необходимости объяснить, почему, зачем и что дальше.

То есть, пришел к терапевту - а вышел "ограниченно годным" и с явкой в военкомат. А теперь - давайте разбираться, что здесь не просто неправильно, а противоправно.

Нарушение Конституции Украины

Статья 32 Конституции Украины говорит четко и однозначно:

"Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".

То есть передача ваших медицинских данных без вашего прямого согласия - это прямое нарушение Основного Закона. Даже в условиях военного положения Конституцию никто не отменял.

Видео дня

Гражданский кодекс Украины и Закон о персональных данных

Статья 286 ГКУ гарантирует пациенту право на медицинскую тайну.

Закон Украины "О защите персональных данных", ст. 6, 7 и 8:

Данные о состоянии здоровья - чувствительные персональные данные .

. Они могут обрабатываться исключительно с согласия субъекта.

Где здесь согласие пациента? Его нет. Наоборот, у пациента даже нет выбора - его медицинская информация становится имуществом государственной информационной системы без каких-либо гарантий сохранения приватности.

Медицинская этика и профессиональная ответственность врача

Врач согласно международным этическим стандартам (Женевская декларация, Кодекс медицинской этики ВОЗ) и украинскому законодательству обязан сохранять медицинскую тайну. Передача медицинской информации государству без информированного согласия пациента превращает врача в информатора системы, а не в доверенное лицо.

Это - уничтожение доверия в основе модели "врач - пациент".

Что будет дальше?

Мужчины прекратят обращаться к врачам. Потому что каждый визит - риск стать "пригодным" и "выявленным". В условиях войны страх перед мобилизацией будет сильнее страха перед болезнью. Медицина потеряет контроль над эпидемиологией. Данные по заболеваемости станут неполными, система не будет знать, кого и от чего лечить. Взлет коррупции. Покупка фиктивных диагнозов, оформление на фейковые диспансерные группы, продажа "психиатрических броней" - новая теневая экономика. Дискриминация по полу. Женщина с ОРВИ - пациентка. Мужчина с ОРВИ - мобилизационный ресурс. Медицинская помощь станет новым полем для страха. Терапевт как цифровой доносчик. Больница как прихожая к военкомату.

А теперь риторически: кому это выгодно?

Очевидно - не пациентам. И не врачам. Это выгодно системе, которая вместо реформы мобилизации выбирает упрощение механизмов отлова.

Нарушены:

Конституция Украины Гражданский кодекс Закон о персональных данных Принцип медицинской этики Принцип доверия в системе здравоохранения

И вместо адекватной мобилизационной политики - мы получили еще одну форму цифрового рейда. Вместо усиления государства - ослабление медицины. Вместо доверия - тотальный контроль.

История, где визит к врачу становится вызовом в военкомат - это не о защите государства. Это о разрушении институтов.