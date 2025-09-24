Теперь твоя медкарта - не только для врача
Верховная Рада приняла закон, который позволяет автоматическую передачу медицинских данных мужчин призывного возраста из гражданских медицинских учреждений в систему "Оберіг". Без согласия пациента. Без всякой необходимости объяснить, почему, зачем и что дальше.
То есть, пришел к терапевту - а вышел "ограниченно годным" и с явкой в военкомат. А теперь - давайте разбираться, что здесь не просто неправильно, а противоправно.
Нарушение Конституции Украины
Статья 32 Конституции Украины говорит четко и однозначно:
- "Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".
- То есть передача ваших медицинских данных без вашего прямого согласия - это прямое нарушение Основного Закона. Даже в условиях военного положения Конституцию никто не отменял.
Гражданский кодекс Украины и Закон о персональных данных
Статья 286 ГКУ гарантирует пациенту право на медицинскую тайну.
Закон Украины "О защите персональных данных", ст. 6, 7 и 8:
- Данные о состоянии здоровья - чувствительные персональные данные.
- Они могут обрабатываться исключительно с согласия субъекта.
Где здесь согласие пациента? Его нет. Наоборот, у пациента даже нет выбора - его медицинская информация становится имуществом государственной информационной системы без каких-либо гарантий сохранения приватности.
Медицинская этика и профессиональная ответственность врача
Врач согласно международным этическим стандартам (Женевская декларация, Кодекс медицинской этики ВОЗ) и украинскому законодательству обязан сохранять медицинскую тайну. Передача медицинской информации государству без информированного согласия пациента превращает врача в информатора системы, а не в доверенное лицо.
Это - уничтожение доверия в основе модели "врач - пациент".
Что будет дальше?
- Мужчины прекратят обращаться к врачам. Потому что каждый визит - риск стать "пригодным" и "выявленным". В условиях войны страх перед мобилизацией будет сильнее страха перед болезнью.
- Медицина потеряет контроль над эпидемиологией. Данные по заболеваемости станут неполными, система не будет знать, кого и от чего лечить.
- Взлет коррупции. Покупка фиктивных диагнозов, оформление на фейковые диспансерные группы, продажа "психиатрических броней" - новая теневая экономика.
- Дискриминация по полу. Женщина с ОРВИ - пациентка. Мужчина с ОРВИ - мобилизационный ресурс.
- Медицинская помощь станет новым полем для страха. Терапевт как цифровой доносчик. Больница как прихожая к военкомату.
А теперь риторически: кому это выгодно?
Очевидно - не пациентам. И не врачам. Это выгодно системе, которая вместо реформы мобилизации выбирает упрощение механизмов отлова.
Нарушены:
- Конституция Украины
- Гражданский кодекс
- Закон о персональных данных
- Принцип медицинской этики
- Принцип доверия в системе здравоохранения
И вместо адекватной мобилизационной политики - мы получили еще одну форму цифрового рейда. Вместо усиления государства - ослабление медицины. Вместо доверия - тотальный контроль.
История, где визит к врачу становится вызовом в военкомат - это не о защите государства. Это о разрушении институтов.