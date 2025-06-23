Вы когда-то мечтали, чтобы профилактика ВИЧ была простой, эффективной и не напоминала курс химиотерапии? Встречайте - Yeztugo. Препарат, не просто "еще одна таблетка", а настоящий научный прорыв. И вводится он не ежедневно, не еженедельно - всего дважды в год. Да, именно так.

Но есть нюансы:

как всегда, цена

нет, вакцины от ВИЧ до сих пор не существует

Его создала компания Gilead Sciences - та самая, что в свое время произвела революцию в лечении гепатитов и запомнилась ремдесивиром во время COVID.

Что важно знать пациенту?

Yeztugo защищает от заражения ВИЧ, но не лечит уже имеющуюся инфекцию. Он не защищает от других ИППП - презервативы еще никто не отменял. Это не вакцина, а противовирусное средство, действующее на опережение.

Что это такое?

Yeztugo (ленакапавир) - это препарат для профилактики ВИЧ-инфекции. Прошел клинические исследования, где показал эффективность более 99,9%. Если коротко: шанс заразиться при правильном использовании почти нулевой. Его одобрило FDA - это как Оскар в мире доказательной медицины.

Видео дня

Как работает?

Yeztugo - это ингибитор капсидов ВИЧ, то есть он буквально не дает вирусу "распаковать чемоданы" в организме. Он блокирует вирусный капсид - защитную оболочку вируса, без которой тот не может размножаться. Без капсида ВИЧ - как чиновник без коррупционной схемы: беспомощен.

Как применяется?

Инъекция раз в 6 месяцев .

. Профилактика для лиц с высоким риском инфицирования (например, ВИЧ-отрицательные партнеры в ВИЧ-дискордантных парах).

Не нужно ежедневно глотать таблетки или напоминать себе о защите - все решается одним уколом дважды в год.

Но давайте о наболевшем - ЦЕНА

Ожидаемая стоимость курса от 25 000 долларов в год. Нет, это не шутка. Это больше, чем средняя зарплата украинского врача за несколько лет. И даже дороже, чем пафосная реабилитация для депутатов после "переутомления".

Gilead (та же компания, которая уже получала миллиардные прибыли с других антиретровирусных препаратов) делает все, чтобы выглядеть добропорядочно: обещает доступ к препарату для 120 стран с низким доходом и даже сотрудничает с PEPFAR. Но США - не Африка, и там Yeztugo будет стоить как полжизни.

А что с Украиной?

Пока Yeztugo не зарегистрирован в Украине и не входит в национальные схемы доконтактной профилактики ВИЧ. Основная масса пациентов получает генерические препараты из Индии, закупаемые международными организациями в рамках гуманитарной помощи. Схемы антиретровирусной терапии, используемые в государственном секторе, хотя и базируются на рекомендациях ВОЗ, часто морально устарели — преобладают комбинации, которые были актуальны еще в середине 2000-х.

Препараты пролонгированного действия или инновационные решения типа ленакапавира пока недоступны ни в публичном, ни в частном секторе. Проблемы — в стоимости, отсутствии регистрации и структурной неготовности системы здравоохранения интегрировать новейшие подходы профилактики.

Украина до сих пор зависит от донорских программ, а системная стратегия по внедрению современных методов PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) находится только на начальных этапах.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

А ВИЧ вообще что делает с организмом?

Вирус поражает CD4+ клетки - это "генералы" иммунной системы. Без них - хаос, беспорядок и куча оппортунистических инфекций.

- это "генералы" иммунной системы. Без них - хаос, беспорядок и куча оппортунистических инфекций. Без лечения это может привести к СПИДу, то есть полной потере иммунного контроля.

Диагностика?

Антитела, антиген p24, РНК-тесты - в наше время не диагностировать ВИЧ - это как не знать, что Instagram уже не в моде.

- в наше время не диагностировать ВИЧ - это как не знать, что Instagram уже не в моде. Обследование должны проходить все с 13 до 64 лет, а беременные женщины - обязательно.

Лечение?

Комбинированная терапия: не менее двух антиретровирусных препаратов, которые блокируют репликацию вируса. Если все правильно - можно жить полноценно, работать, любить и планировать пенсию (шутка, у нас это никто не планирует).

Yeztugo - это мечта. Научная, клиническая, профилактическая. Но пока что мечта - для богатых стран. Потому что если ваша медстраховка - это "молитва и удача", то шанс получить этот препарат равен шансу увидеть украинского чиновника, который не берет откаты.

Gilead, вы сделали крутой препарат. А теперь сделайте второй прорыв - дайте людям шанс им пользоваться. Потому что ВИЧ - не только проблема африканских стран или "групп риска". Это проблема человечества. А человечность - это не патент, а ответственность.