По всему миру 24 июля отмечают Международный день заботы о себе. Беспокоиться о себе следует не только в этот день, а всегда. Это касается не только физического, но и ментального здоровья: чувств и эмоций.

Семейный врач – первый, к кому следует обратиться за консультацией при проблемах с физическим и ментальным здоровьем. И не только, когда есть проблемы со здоровьем, но и ради профилактики. Советуем принять за правило посещать врача, с которым заключена декларация, хотя бы раз в год. Это значительно повысит шансы выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

Семейный врач предоставляет бесплатные услуги, такие как наблюдение за здоровьем, лечение распространенных заболеваний, вакцинация. Он также наблюдает за беременными женщинами, производит скрининги на психические расстройства, выписывает рецепты на лекарства. При необходимости семейный врач выпишет направление врачу-специалисту и на лабораторные и инструментальные обследования.

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Также к семейному врачу можно обратиться по поводу ментального здоровья.

"Посредством полномасштабного вторжения России украинцы и украинки живут в постоянной угрозе и атаках врага, а следовательно – переживают хронический стресс. Реагируя на вызовы войны, понимая, как важно для людей иметь доступ к психологической помощи, в 2022 году Национальная служба здоровья Украины внедрила в Программе медицинских гарантий новый пакет услуг – "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Именно семейные врачи, терапевты и педиатры первыми приняли вызов и начали оказывать психологическую помощь пациентам.

Сегодня 1053 заведения первичной медицинской помощи заключили договор с НСЗУ на этот пакет. Медики прошли специализированное обучение от mhGAP и внедряют новые знания на практике. Благодаря этому уже 333646 пациентов получили психологическую поддержку на первичном уровне медицинской помощи. То есть люди, которые страдали от тревоги, нарушений сна, подавленного настроения получили безвозмездную помощь у врача, с которым заключили декларацию, а значит – которого хорошо знают и которому доверяют", – говорит Наталья Гусак, глава НСЗУ.

С начала 2024 года безвозмездно помощь по психическому здоровью на первичке получили почти 240 тыс. пациентов, которые чаще всего обращались по следующим причинам:

ощущение тревоги, нервотрепки, напряженности – более 100 тыс. пациентов;

нарушение сна – почти 66 тыс. пациентов;

психологические симптомы, другие жалобы – более 41 тыс. пациентов;

подавленное настроение – более 14 тыс. пациентов;

расстройства поведения детей – более 10 тысяч пациентов.

Чтобы получить помощь по психическому здоровью на первичке, необходимо обратиться к своему семейному врачу, с которым пациент имеет декларацию, и дать согласие на скрининг на психические расстройства. При согласии пациента врач проведет клиническую оценку физического состояния здоровья и психического статуса – для выявления психических и неврологических расстройств у взрослых, выявления эмоциональных, поведенческих расстройств, признаков насилия – у детей.

По результатам скрининга семейный врач может предложить:

направление на лабораторные и инструментальные исследования, чтобы диагностировать или исключить психические или неврологические нарушения, связанные с физическим здоровьем;

направление в психиатр для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению (по согласию пациента);

первую психологическую помощь – не только пациенту, но и членам семьи, которые ухаживают за ним;

составление плана ведения и лечения пациента/пациентки с выявленными и установленными ранее расстройствами в пределах компетенции семейного врача;

мониторинг лечения и контроль за выполнением плана наблюдения и лечения;

обеспечение сопровождения пациентов с психическими или неврологическими расстройствами;

при отсутствии положительной динамики в состоянии пациента/пациентки – направление к психиатру, психологу, психотерапевту, психофизиологу, наркологу, неврологу (в зависимости от диагноза и состоянию пациентов), взаимодействие с этими врачами и т.д.

Полный перечень услуг внутри пакета – на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" п. 30.

Найти ближайшее к вам заведение ГТД, законтрактованное по пакету помощи по психическому здоровью на первичном уровне, можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг – выберите нужную область и группу услуг ("51 Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи").

Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.