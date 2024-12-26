Скандал в психиатрии: СБУ разоблачила заместителя отделения в коррупции

Служба безопасности Украины разоблачила новую коррупционную схему в столице с участием заместителя директора КНП "Психиатрия" и бывшего чиновника Киевской городской государственной администрации Геннадия Лепского.

По предварительным данным, Лепский организовал масштабное хищение более 60 млн грн, которые должны были быть направлены на оказание паллиативной помощи психически больным пациентам. Лепский использовал подконтрольную компанию ООО "Крепкое Здоровье", чтобы обмануть государство и присвоить бюджетные средства.

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Элитное жилье и автомобили класса люкс за государственные средства

Согласно государственной программе "Забота. Навстречу киевлянам", ООО "Крепкое Здоровье" должно было обеспечить предоставление паллиативной помощи для пациентов, нуждающихся в психиатрических услугах. Однако вместо того чтобы выполнять свои обязательства, Геннадий Лепский вместе с сообщниками направлял средства на покупку элитного имущества.

Среди приобретенного – роскошные автомобили класса люкс, включая Porsche, а также недвижимость в престижном жилом комплексе "Obolon Residences". Расходы на такое роскошное имущество, не имеющее никакого отношения к предоставлению медицинских услуг, стали очередным доказательством масштабов коррупционной деятельности.

В ходе следственных действий и обысков правоохранители изъяли у Лепского значительное количество документов, техники и денег, подтверждающих факт незаконных операций.

Выявленные документы и переписка между подозреваемыми содержат фактические доказательства хищения бюджетных средств. Обыски выявили не только финансовые следы, но и технические средства, подтверждающие организацию фиктивных операций и незаконное финансовое обращение.

Фиктивное бронирование

Особое внимание стражей порядка привлекли счета родственников Лепского, на которые регулярно перечислялись значительные суммы денег. Эти средства затем выводились наличными, что затрудняло отслеживание всех этапов коррупционной схемы.

Еще одной частью коррупционной схемы стало фиктивное бронирование сотрудников компании от мобилизации, которое осуществлялось во избежание призыва на военную службу.

ООО "Крепкое Здоровье" фиктивно бронировало своих работников, которые должны выполнять обязанности по оказанию паллиативной помощи, однако фактически находились в других регионах Украины. Это делало невозможным выполнение ими условий договоров, а значит средства просто списывались без фактической работы.

Деньги появлялись и бесследно исчезали

Одной из главных проблем было то, что компания "Крепкое Здоровье" не выполняла своих обязательств. Все денежные средства, поступившие за выполнение этих обязательств, перечислялись на счета, контролируемые родственниками Лепского. Расходы на содержание и обслуживание пациентов были минимальны или отсутствовали.

Однако это не помешало организаторам схемы продолжать получать деньги от городских властей. Бронированные сотрудники, которые должны оказывать медицинские услуги, фактически находились в разных уголках страны, что полностью исключало возможность выполнения их обязательств.

Фактически компания не обеспечивала обещанных услуг, и в результате средства, выделенные на лечение и уход за пациентами, шли на финансирование роскошного образа жизни организаторов схемы.

Роль чиновников КГГА: халатность или соучастие?

Роль должностных лиц КГГА в данной схеме пока не выяснена до конца. Во время следствия правоохранители пытаются определить, было ли их поведение халатностью или они принимали непосредственное участие в коррупционных действиях.

Подозрение на возможность соучастия растет, поскольку подобные схемы не могут осуществляться без определенного уровня содействия со стороны чиновников. Поэтому следственные органы должны разобраться, есть ли конкретные лица в КГГА, которые помогали организовывать эти преступные действия или речь шла лишь о бездействии с их стороны.

Коррупционные схемы, связанные с расходованием бюджетных средств на нужды больных, не только подрывают доверие к органам власти, но и лишают пациентов, реально нуждающихся в помощи, надлежащего обслуживания. Остается открытым вопрос: накажут ли организаторов этой схемы или снова придется только осуждать бездействие правоохранительных органов?