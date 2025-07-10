В июне 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попала в новый дипломатический скандал. В разгар войны России против Украины, региональный директор организации Ханс Клюге посетил Москву, пожал руку Сергею Лаврову и сделал несколько заявлений, которые российские СМИ интерпретировали как дипломатическое признание ВОЗ партнером Кремля.

В то же время в тот же период российские ракеты попадали в больницы Белой Церкви и Днепра. А на международной арене – в том числе со стороны Украины, Латвии, Эстонии – прозвучали четкие обвинения в адрес ВОЗ: нарушение нейтралитета, аморальность, легитимизация агрессора.

Что произошло: дипломатия, идущая вразрез с гуманитарным правом

Реакция украинского правительства на визит представителя ВОЗ в РФ была категоричной. Министерство здравоохранения назвало это нарушением дипломатической изоляции страны-агрессора и подрывом авторитета международных институтов. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий напомнил: с начала полномасштабной войны уничтожено более 2350 украинских медицинских учреждений.

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Ощутимое возмущение проявили и страны ЕС. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр социальной политики Эстонии Кармен Йоллер заявили, что действия Клюге дискредитируют принципы ВОЗ и игнорируют системные нарушения международного гуманитарного права со стороны РФ.

Когда нейтральность становится слепотой

В ответ на критику представители ВОЗ уверяют в своей "беспристрастности" и "гуманности". В частности, на Петербургском международном экономическом форуме Ханс Клюге отметил, что здоровье не должно быть политизированным. Однако именно такая аполитичность на практике может превратиться в соучастие в легитимизации режимов, цинично попирающих гуманитарные принципы.

ВОЗ ссылается на необходимость гуманитарного доступа и обеспечения медицинскими препаратами. Но трудно не заметить: эта "гуманность" проявляется почему-то только в отношении страны-агрессора, и никогда — в отношении страны-жертвы.

Финансовый след: 22 миллиона причин для лояльности?

Глава медицинского комитета ВР намекнул на возможную финансовую мотивацию визита в РФ. И действительно: в 2024–2025 годах вклад России в бюджет ВОЗ составляет $22,2 млн — лишь 1,87%, но в условиях финансового кризиса организации эта доля приобретает больший вес.

На фоне планируемого сокращения бюджета ВОЗ на четверть, возрастает значение даже небольших взносов, особенно после объявленного выхода США из организации. Потери от американского финансирования могут достичь почти $1 млрд. И на этом фоне поддержка от РФ — уже не "мелочь", а актив, который нужно удерживать.

История симпатий к диктатурам: не впервые и не в последний раз?

Визит Клюге в Москву — не единичный случай. ВОЗ уже имела эпизоды публичной поддержки режимов с сомнительной репутацией: от Мугабе в Зимбабве (которого организация на несколько дней назначила "послом доброй воли") до откровенных реверансов перед правительствами Китая, Ирана и даже включением представителя Северной Кореи в исполнительный комитет ВОЗ.

Критики объясняют такое поведение биографией действующего гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который возглавлял МИД Эфиопии в период, когда страна переживала массовые нарушения прав человека. В 2020 году бывший советник Белого дома Дэвид Стейнман даже обвинил Гебрейесуса в причастности к геноциду в регионах Эфиопии.

А что с Украиной: 665 тысяч долларов — и никакого уважения?

Членство Украины в ВОЗ стоит $665,5 тыс. на 2024–2025 годы — сравнительно небольшая сумма. Но и выгоды от членства неочевидны. Реальное участие ВОЗ в восстановлении системы здравоохранения в Украине в основном ограничивается консультативной помощью и координацией.

Соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк публично предложил пересмотреть формат сотрудничества с ВОЗ или даже приостановить его. Его аргумент: такое поведение организации противоречит этическим принципам и интересам страны, которая страдает от системного террора со стороны России.

Куда дальше: стратегия, а не эмоции

Украина должна поставить перед собой прагматичный вопрос: отвечает ли ВОЗ в нынешнем формате нашим стратегическим интересам? Стоит ли продолжать полноценное взаимодействие с организацией, которая на практике не демонстрирует солидарности с жертвами агрессии?

Возможно, пора перейти к более асимметричной модели участия — с фокусом на пользу, а не декларации. Иначе "здоровье для всех" рискует превратиться в здоровье для избранных — тех, кто пренебрегает правом, но не забывает платить взносы.

Что важнее — принципы или пожертвования?

История дружбы ВОЗ с диктатурами — не о единичных ошибках. Это системный тренд, который все больше подрывает доверие к организации. И хотя глобальное здоровье действительно нуждается в координации на международном уровне, оно не должно быть прикрытием для сотрудничества с агрессорами.