По данным нового исследования американских ученых, женщины-анестезиологи обеспечивают лучшую безопасность во время хирургических операций, чем мужчины и стажеры. Как показал анализ медицинских карт более 300 тыс. пациентов, у тех людей, у кого анестезиологом была женщина, наблюдалось меньше осложнений во время и после операции.

Из-за наблюдательного дизайна исследования ученые не смогли установить причинно-следственную связь такой статистики. Однако по мнению некоторых экспертов, возможно женщины проявляют больше внимания к деталям, тщательнее следят за дозировкой анестетиков, мониторингом жизненных показателей и быстро реагируют на любые изменения состояния пациента.

У женщин-анестезиологов более безопасно проходят операции

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Хоть по статистике, в системе здравоохранения женщин-анестезиологов гораздо меньше, чем мужчин, однако исследования показывают, что они более эффективны в работе. Новое исследование показало, что пациенты, которым оказывает помощь анестезиолог женского пола, имеют гораздо меньше осложнений во время и после операции.

В ретроспективном когортном исследовании эксперты оценили данные 364 429 пациентов, которые перенесли хирургическое вмешательство в период с 2008 по 2022 год в двух центрах в США.

Им обеспечивали уход около 900 анестезиологов - 511 мужчин (56,8%) и 389 женщин (43,2%). Исследователи выяснили, у кого из врачей было меньше таких осложнений, как гипотензия и гипоксемия во время операции, а также осложнение в течение 30 дней после операции, включая повторную госпитализацию и смертность.

Оказалось, что пациенты имели на 4% более низкий риск возникновения респираторных осложнений во время операции, когда их анестезиологом была женщина. Впрочем, риск осложнений был несколько выше, когда анестезию проводила женщина-стажер по сравнению с мужчиной-стажером.

Что касается неблагоприятных послеоперационных осложнений, повторной госпитализации или смерти в течение 30 дней после операции, ученые не обнаружили существенную связь между полом медицинского работника.

Внимательность к деталям и ответственность

Хоть авторам исследования не удалось установить научно обоснованную причинно-следственную связь, но они отмечают:

"Это исследование демонстрирует связь между полом анестезиолога-женщины и более низким риском интраоперационных осложнений. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов в других географических регионах и системах здравоохранения, а также для выяснения основных механизмов".

Женщины-анестезиологи играют важную роль в обеспечении успеха хирургических операций, благодаря своим уникальным качествам и навыкам. По мнению экспертов, вот несколько причин, почему они могут быть особенно эффективны в этой роли:

Эмпатия и коммуникативные навыки

Женщины часто обладают высокой эмоциональной интеллигентностью и способностью к эмпатии, что помогает им лучше понимать и удовлетворять потребности пациентов. Это особенно важно в предоперационный и послеоперационный периоды, когда пациенты могут испытывать тревогу и нуждаться в дополнительной поддержке.

Старательность и внимание к деталям

Женщины, как правило, проявляют высокое внимание к деталям, что критически важно для анестезиологов. Они тщательно следят за дозировкой анестетиков, мониторингом жизненных показателей и быстро реагируют на любые изменения состояния пациента.

Умение работать в команде

Женщины часто демонстрируют отличные навыки командной работы. В хирургической операционной, где сотрудничество между хирургами, анестезиологами и другими медицинскими работниками является ключевым, эти навыки могут значительно способствовать успеху операции.

Как показывает новое исследование, женщины-анестезиологи привносят в профессию комбинацию навыков, качеств и подходов, которые способствуют успешным результатам хирургических операций. Авторы анализа намерены провести дополнительные исследования в других географических регионах и системах здравоохранения, чтобы найти причинно-следственную связь между успехом оперативных вмешательств и полом медицинских работников.