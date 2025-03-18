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​Жизнь после трансплантации: реабилитация, риски и прогнозы

Виктор Литвиненко
Новости медицины
113,6 т.
​Жизнь после трансплантации: реабилитация, риски и прогнозы

Трансплантация органов — это важный метод лечения для пациентов с терминальными заболеваниями. Она значительно улучшает качество жизни и продлевает её на многие годы, но требует пожизненного медицинского наблюдения и приема иммуносупрессивных препаратов.

Качество жизни после трансплантации

  1. Пациенты могут вернуться к нормальной жизни, работе и социальной активности.
  2. Необходим постоянный прием иммуносупрессивных препаратов, которые могут вызывать побочные эффекты (инфекции, повышение риска заболеваний).
  3. Психологическое состояние может ухудшаться у реципиентов почки и печени.

Продолжительность жизни после трансплантации

Продолжительность жизни зависит от типа пересаженного органа и соблюдения медицинских рекомендаций:

  • Почка —​ у живых доноров период составляет 10–13 лет; у умерших доноров — 7–9 лет.
  • Печень — (75%) проживут не менее 5 лет после пересадки печени.
  • Сердце — ​медиана выживаемости превышает 12,5 лет и улучшается с каждым десятилетием.​ Самый долгий срок​ 33 года.
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  • Легкие — 7 лет для двусторонней трансплантации (оба легких) и 4 года для одного. Самый долгий срок 18 лет.
  • Поджелудочная железа — около 11 лет.

Стоимость трансплантации в Украине (2024)

Государство покрывает расходы через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), что делает операции бесплатными для пациентов.

Стоимость трансплантации:

  • Легкие≈2,6 млн грн
  • Сердце>2 млн грн
  • Печень≈1,5 млн грн
  • Почка≈800 тыс. грн

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Стоимость посттрансплантационного сопровождения

После трансплантации пациентам требуется пожизненная терапия и наблюдение.

  • Годовое сопровождение: 185 000 – 193 000 грн
  • Ежемесячные расходы: ≈15 417 – 16 083 грн
  • Оплачивается государством через НСЗУ, поэтому пациенты получают лечение бесплатно.

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​В Украине расходы на годовое содержание пациентов после трансплантации органов покрываются государством через Программу медицинских гарантий, реализуемую Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Это означает, что пациенты получают необходимые медицинские услуги бесплатно.

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