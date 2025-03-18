Жизнь после трансплантации: реабилитация, риски и прогнозы
Трансплантация органов — это важный метод лечения для пациентов с терминальными заболеваниями. Она значительно улучшает качество жизни и продлевает её на многие годы, но требует пожизненного медицинского наблюдения и приема иммуносупрессивных препаратов.
Качество жизни после трансплантации
- Пациенты могут вернуться к нормальной жизни, работе и социальной активности.
- Необходим постоянный прием иммуносупрессивных препаратов, которые могут вызывать побочные эффекты (инфекции, повышение риска заболеваний).
- Психологическое состояние может ухудшаться у реципиентов почки и печени.
Продолжительность жизни после трансплантации
Продолжительность жизни зависит от типа пересаженного органа и соблюдения медицинских рекомендаций:
- Почка — у живых доноров период составляет 10–13 лет; у умерших доноров — 7–9 лет.
- Печень — (75%) проживут не менее 5 лет после пересадки печени.
- Сердце — медиана выживаемости превышает 12,5 лет и улучшается с каждым десятилетием. Самый долгий срок 33 года.
- Легкие — 7 лет для двусторонней трансплантации (оба легких) и 4 года для одного. Самый долгий срок 18 лет.
- Поджелудочная железа — около 11 лет.
Стоимость трансплантации в Украине (2024)
Государство покрывает расходы через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), что делает операции бесплатными для пациентов.
Стоимость трансплантации:
- Легкие — ≈2,6 млн грн
- Сердце — >2 млн грн
- Печень — ≈1,5 млн грн
- Почка — ≈800 тыс. грн
Стоимость посттрансплантационного сопровождения
После трансплантации пациентам требуется пожизненная терапия и наблюдение.
- Годовое сопровождение: 185 000 – 193 000 грн
- Ежемесячные расходы: ≈15 417 – 16 083 грн
- Оплачивается государством через НСЗУ, поэтому пациенты получают лечение бесплатно.
В Украине расходы на годовое содержание пациентов после трансплантации органов покрываются государством через Программу медицинских гарантий, реализуемую Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Это означает, что пациенты получают необходимые медицинские услуги бесплатно.