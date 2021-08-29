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Медики назвали признаки предстоящего сердечного приступа

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Внезапно усилившееся потоотделение может быть одним из признаков сердечного приступа, который вот вот произойдет. Если вместе с болью в груди человек чувствует жар и потливость, ему нужно срочно вызвать скорую помощь.

Об этом предупредили медики Британского фонда сердца, передает MedikForum. Отмечается, что сердечные приступы могут проявляться с симптомами, которые обычно не ассоциируют с проблемами с сердцем.

Например, это боль в животе, рвота, тошнота, нарушения работы системы пищеварения. Кроме того, к признакам сердечного приступа также относятся опухшие ступни, лодыжки, сильная усталость, дискомфорт при легкой физической нагрузке. Медики подчеркнули, что необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу, если такие симптомы появляются внезапно и не свойственны для человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, изжога может быть одним из признаков тихого сердечного приступа у человека. Однако очень часто пациенты списывают такой симптом на проблемы с пищеварением.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Место
Великобритания
Тег
Сердце
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