Можно ли вакцинироваться с высоким давлением и температурой: ответ Минздрава

Вакцинироваться от коронавируса с повышенной температурой не желательно. В такой ситуации прививку следует отложить.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook. По словам экспертов, прививку лучше сделать уже после исчезновения этого симптома.

Кроме того, в центре ответили и на другие часто задаваемые вопросы относительно вакцинации.

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К примеру, можно ли вакцинироваться людям, имеющим высокое давление и повышенный сахар. Там заявили, что таким украинцам нужно прививаться, ведь COVID-19 может быть очень опасным для них.

Прививка нужна и людям, которые уже болели коронавирусом. Им нужно делать вакцину через 28 дней с начала заболевания.

Кроме того, Центр общественного здоровья Украины ответил на вопрос, можно ли вакцинироваться онкобольным людям.

"Обязательно! Если у вас была операция или химиотерапия, врач посоветует, когда лучше привиться", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

1. Абсолютные противопоказания, при которых существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки.

Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными. Постоянные противопоказания имеют пожизненный характер. Временные противопоказания исчезают со временем.

2. Предостережение (вакцинация с предосторожностью) – ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ и рисков от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу.

В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0°C . Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой . Вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки).

Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​раньше, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.

Онкологическая заболевание . Вакцинация против COVID-19 лиц с онкопатологией является приоритетной.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

Лица с иммунодефицитом . В настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы по выбору вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.

Отметим, что проверка количества антител или другие лабораторные исследования перед вакцинацией от COVID-19 не требуются.

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