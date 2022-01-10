Названы два симптома, которые могут указывать на заражение Омикроном

Врачи предупреждают, что симптомы нового варианта коронавируса Омикрон и обычная простуда, которая часто циркулирует в зимний период, могут выглядеть одинаково. Но есть два симптома, которые означают, что вам следует пройти тестирование на COVID прямо сейчас.

Вам следует сдать анализ на Омикрон, если вы чувствуете усталость и головную боль. Об этом заявил Брюс Паттерсон, доктор медицины, эксперт вирусологии и основатель компании по диагностике клеток IncellDX, пишет Bestlifeonline.

С начала пандемии Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США предупредил о явных признаках коронавируса, таких как кашель, одышка и потеря обоняния или вкуса. Но по мере того, как вирус мутирует и эволюционирует, симптомы, которые он вызывает, также могут измениться.

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Вирусолог подчеркнул, что есть один симптом, который характерен для всех вариантов COVID, включая Omicron.

"Единственное, что всегда присутствует при COVID – это усталость", – пояснил он.

По словам Паттерсона, усталость и головная боль могут быть симптомами других заболеваний, но с учетом того, что Омикрон так быстро распространяется и вызывает прорывные инфекции, эти два симптома указывают на то, что вам следует пройти тестирование на вирус, особенно если вы знаете, что контактировали с кем-то, заболевшим коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ввиду распространения штамма коронавируса COVID-19 Омикрон в Европе начали усиливать карантин. Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь прогнозируют, что этот вариант станет доминирующим в ряде стран.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!