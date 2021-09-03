Имплантат при болях в пояснице: как работает устройство

Механическая боль в пояснице, связанная с потерей функции многораздельной мышцы – сложное состояние, требующее постоянного приема обезболивающих средств. Эффективность недавно разработанного безопасного и малоинвазивного имплантированного устройства для стимуляции – ReActiv8 (Mainstay Medical Limited) подтверждена результатами многостранового исследования. Полученные данные обсуждались на Ежегодном онлайн-собрании Американской ассоциации неврологических хирургов (AANS) 2021 года.

ReActiv8 получает в основном положительные отзывы нейрохирургов, поскольку при его использовании наблюдается улучшение функции многораздельной мышцы и уменьшение боли на срок до 2 лет.

Обычные устройства для спинного мозга стимулируют сенсорные нервы и просто скрывают боль. По словам доктора медицины, руководителя отделения медицины боли в Бригаме и женской больнице в Бостоне Криса Гиллигана, это вмешательство представляет собой первую восстановительную нейростимуляцию при боли в спине.

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Устройство не скрывает боль, а восстанавливает функцию сильнейшей стабилизирующей мышцы поясничного отдела позвоночника и, таким образом, возвращает нервно-мышечный контроль и стабильность, и болевые ощущения уменьшаются.

Пациенты с хронической невропатической болью в пояснице могут быть кандидатами на хирургические процедуры, такие как слияние или декомпрессия. Однако это не варианты для большей популяции людей с ноцицептивной механической болью, многие из которых имеют дисфункцию многораздельной мышцы.

В исследование были включены 204 относительно молодых пациента (средний возраст – 47 лет). Это люди из 26 центров по всему миру. Распределение участников в группы терапевтической и фиктивной стимуляции было случайным.

Исходный балл по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) боли в пояснице составлял 7,3 см, а исходный показатель индекса инвалидности Освестри (ODI) – 39 баллов.

Участники испытывали боль в пояснице около 14 лет и испытывали боль в 97% дней в предыдущем году. Практически 100% ранее безуспешно проходили физиотерапию.

Всем участникам обезболивающие не помогали: 37% принимали опиоиды в начале исследования, а интервенционные методы лечения боли, такие как инъекции стероидов, были неэффективны у 52% пациентов.

Хирурги помещают провода рядом с нервными ветвями медиальной ветви, которые обеспечивают двигательную иннервацию многораздельной мышцы с каждой стороны спины. Затем они подключают выводы к генератору импульсов, имплантированному в верхнюю часть ягодицы.

Ежедневно нужно включать устройство на полчаса, во время работы происходит чередование сокращения мультифидуса и отдыха – 10 и 20 секунд соответственно. Многие пациенты описывают свои ощущения как приятный массаж.

Результаты показали, что средняя групповая разница в улучшении ВАШ была значимой для лечения по сравнению с фиктивной процедурой. Обсуждая годовые результаты для когорты из 176 участников, Гиллиган сказал, что средний балл по ВАШ составил 3 см, что на 59% меньше исходного уровня. Это означает, что сильная боль перешла в легкую.

Почти половина (48%) тех, кто принимал опиоиды на исходном уровне, добровольно прекратили их употребление, а 28% – снизили дозу. На основании этих результатов устройство в прошлом году было одобрено FDA.

По словам Гиллиган, у 156 пациентов состояние продолжало улучшаться через 2 года. Т.е. чем продолжительнее лечение, тем больше польза. Некоторые пациенты обнаружили, что им нужно все меньше и меньше стимуляции, вплоть до удаления имплантата. Остальные продолжают регулярно использовать стимулятор.