Инсульт молодеет: эксперты предоставили данные

Инсульты все чаще случаются у молодых людей, – утверждают последние данные нового отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний США CDC. Если раньше первый приступ инсульта мог случится у людей в возрасте 60-65 лет, то сейчас это все чаще происходит в 40-45 лет.

Такую неутешительную статистику медики связывают с распространением ожирения, гипертонии и диабета, которые в свою очередь взаимосвязаны с малоподвижным образом жизни, вредными привычками, несбалансированным питанием, экологией и стрессами.

Однако риск инсульта можно снизить, изменив образ жизни, – уверены эксперты. Чего боится инсульт и как обезопасить себя от ранних проявлений сердечно-сосудистых заболеваний?

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Тревожная тенденция: почему инсульт "помолодел"?

Эксперты CDC обнаружили, что по сравнению с показателями десятилетней давности, риск инсульта среди американцев моложе 65 лет увеличился примерно на 15%. Хотя у взрослых в возрасте 65 лет и старше по-прежнему наблюдается самый высокий уровень инсультов, заболеваемость среди них оставалась стабильной в течение того же периода времени.

Судя по данным нового отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний, распространение ожирения и диабета 2–го типа – основной фактор риска инсульта среди молодых людей.

"Эта тенденция, безусловно, тревожная, и мы также заметили ее в нашей собственной практике", – отмечает доктор медицины, доцент кафедры нейрохирургии и руководитель отделения нейрососудистой хирургии Йельской школы медицины Чарльз Матук.

Что такое инсульт?

Инсульт – это неотложное состояние, которое характеризуется острыми неврологическими симптомами. Определяют два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический.

Ишемический инсульт, также называемый мозговым приступом, происходит тогда, когда тромб, перемещающийся по телу, например, из вашего сердца, блокирует мозговую артерию. Он составляет почти все случаи инсульта. При геморрагическом инсульте кровеносный сосуд в мозге разрывается.

Инсульт может затронуть любую часть тела, однако ключевой особенностью является то, что симптомы появляются внезапно. Эти резкие изменения могут включать:

онемение или слабость на одной стороне тела;

проблемы с речью или пониманием;

спутанность сознания;

потерю равновесия и координации;

потерю зрения;

сильные головные боли неизвестной причины.

Хотя симптомы инсульта, как правило, одинаковы у мужчин и женщин, некоторые исследования показали, что женщины чаще испытывают нетрадиционные симптомы инсульта, такие как общая слабость, изменения психического состояния, головная боль или мигрень, а также потеря сознания.

Что стоит за ростом инсультов среди молодежи?

Для отчета CDC исследователи сравнили данные о состоянии здоровья, предоставленные самими респондентами в период с 2011 по 2013 год, с информацией, собранной в период с 2020 по 2022 год.

Исследователи обнаружили, что распространенность инсульта среди людей в возрасте от 18 до 44 лет и от 45 до 64 лет увеличилась на 14,6% и 15,7% соответственно.

За тот же период общая распространенность инсульта по всей стране увеличилась на 7,8%. Показатели выросли как среди мужчин, так и среди женщин. Среди взрослых с образованием ниже среднего зафиксирован самый большой рост заболеваемости инсультом – на 18,2%.

"Рост распространенности инсульта соответствует росту других факторов риска сердечно–сосудистых заболеваний за последние пару десятилетий. К ним относятся ожирение, гипертония, высокий уровень холестерина, диабет и заболевания сердца",– отмечает доктор медицины и сотрудник отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта CDC Омойе Имойсили.

Со временем эти состояния приводят к образованию вредных отложений в кровеносных сосудах, затрудняя прохождение достаточного количества крови по артериям. Это увеличивает риск образования тромба, который, попадая в мозг, может привести к инсульту.

Доктор Матук также добавляет, что рост таких привычек, как курение, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя, также может быть причиной увеличения частоты инсультов среди молодых людей.

Как предотвратить инсульт и как на него реагировать?

Говоря о профилактике инсульта, медики отмечают, что генетические факторы, повышающие вероятность заболевания, невозможно контролировать. В остальных случаях, чтобы снизить риск инсульта, важно скорректировать образ жизни:

регулярные упражнения могут снизить ваши шансы, как и диета с низким содержанием сахара и соли, богатая фруктами и овощами.

Также следует избегать курения или отказаться от него, если вы уже начали.

Эксперты также подчеркивают важность лечения хронических заболеваний, таких как ожирение или диабет под руководством лечащего врача.

Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из ваших близких инсульт, крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью:

"Существуют методы лечения инсульта, но они наиболее эффективны и безопасны лишь в течение нескольких часов после появления симптомов", – отмечает доктор медицины, сосудистый невролог Брэндон Джильо.

Хотя частота инсультов растет во всех возрастных группах, быстрое распознавание и немедленная медицинская помощь могут значительно улучшить исход и снизить будущую инвалидность вследствие инсульта, – подчеркивают медики. Отказ от курения, регулярные тренировки, здоровое питание и устранение последствий стрессов могут также помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой в молодом возрасте.