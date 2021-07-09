Инсульт можно предсказывать за 10 лет: исследование

Новое исследование, опубликованное недавно в журнале Neurology Neurosurgery&Psychiatry, показало, что вероятность инсульта можно прогнозировать за 10 лет до его наступления.

Исследование проводилось группой авторов во главе с доктором медицины Медицинского центра Университета Эразма, Роттердам, Нидерланды, Алисом Хешматоллой. Авторы говорят, что резкое и ускоренное снижение когнитивных функций и повседневной активности сразу после события и в последующие годы у перенесших инсульт пациентов связано преимущественно с постепенным накапливанием болезни мелких сосудов головного мозга, нейродегенерацией и воспалением. Это позволило им предположить, что наблюдение за накоплением внутримозговых патологий может помочь идентифицировать людей с высоким риском инсульта.

Ход исследования

В ходе исследования была проведена оценка данных 14+ тыс. человек в возрасте от 45 лет из популяционного Роттердамского исследования. Все участники проходили обширное физическое и когнитивное обследование каждые 4 года в период с 1990 по 2016 год.

Когнитивные оценки включали краткий экзамен на психическое состояние (MMSE), изучение 15 слов, замену букв и цифр, вербальную беглость и некоторые другие экзамены. Физическая оценка включала в себя базовую и инструментальную повседневную деятельность.

Участники, у которых случился первый инсульт, были сопоставлены с участниками без инсульта в соотношении 1: 3 в зависимости от пола и года рождения. В течение среднего периода наблюдения в 12 лет 1662 участника впервые перенесли инсульт. Результаты показали, что пациенты, перенесшие инсульт, имели худшие результаты по всем когнитивным тестам, чем контрольные группы без инсульта.

Какие изменения предшествуют инсульту

Примерно за 8 лет до инсульта оценка по шкале MMSE будущих пациентов с инсультом начала отклоняться от показателей контрольной группы без инсульта. Разница была значительной за 6,4 года до инсульта.

Различия до инсульта также наблюдались для задачи Струпа (отклонение за 10 лет до инсульта, достоверно через 5,7 лет), теста вербальной беглости (отклонение за 9,5 лет до инсульта, несущественно до инсульта) и теста Purdue Pegboard (отклонение за 9 лет до инсульта, значимое в 3,8 года).

Показатели базовой активности в повседневной жизни включали такие действия, как одевание, гигиена, питание и ходьба. Они начали показывать различия между будущим инсультом и людьми без инсульта за 8 лет до инсульта (значимые – за 2,2 года).

Траектории инструментальной деятельности в повседневной жизни (которая представляет действия, требующие большей познавательной способности, такие как покупки, приготовление еды, прием лекарств, управление финансами, путешествия в одиночку и использование телефона) начали различаться за 7 лет до события (значительно – за 3 года).

Значимость исследования

Исследователи отмечают, что когнитивный резерв действительно может изменить связь между познанием и инсультом, возможно, за счет синергетического взаимодействия между нейродегенерацией и цереброваскулярной патологией.

Это обоснование дополнительно подкрепляется предыдущими исследованиями, в которых было установлено, что высшее образование у пациентов, перенесших инсульт, связано с меньшим снижением когнитивных функций, деменцией и инвалидностью после инсульта.

Доктор медицины, магистр здравоохранения, директор программы исследований служб когнитивного здоровья, Мичиганский университет, Анн-Арбор, Дебора А. Левин отметила, что исследование позволяет предположить возможность выявления пациентов с риском инсульта и деменции, обнаруживая когнитивные и функциональные нарушения у людей среднего и пожилого возраста.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы показать лучшие способы выявления и лечения пациентов с когнитивным или функциональным снижением. Это поможет снизить риск инсульта и деменции, а также лучше понять идеальное время для вмешательства, прежде чем даже начнется снижение когнитивных и двигательных функций.

По словам доктора медицинских наук, профессора неврологии и эпидемиологии Западного университета в Лондоне, Владимира Хачинского, хорошо известно, что сосудистые и нейродегенеративные патологии сосуществуют, взаимодействуют и усугубляют друг друга, поэтому инсульт и деменцию следует предотвращать вместе. Отмечая, что гипертония является самым мощным и излечимым фактором риска как инсульта, так и деменции, он предлагает пациентам с плохо контролируемой гипертензией проходить когнитивный скрининг.

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