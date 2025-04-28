IX конференция ''Advances in Neurology 2025'' в Киеве: когда опыт, наука и будущее объединяются

С 24 по 26 апреля 2025 Киев стал настоящим интеллектуальным центром украинской неврологии.

В отеле Ramada Encore состоялась IX научно-практическая конференция с международным участием "Advances in Neurology – Достижение в неврологии 2025", объединившая ведущих специалистов со всей страны. Мероприятие проходило под эгидой профессора Татьяны Николаевны Слободин, председателя правления Украинской междисциплинарной ассоциации неврологов, руководителя центра экспертной неврологии медицинской сети "Добробут".

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🔹 Биофарма – платиновый партнер на пути развития медицины

Особая благодарность за поддержку этой конференции принадлежит компании Biopharma, ставшей платиновым партнером мероприятия.

🧬 О чем говорили? Что обсуждали?

Основной акцент конференции был сделан на наиболее сложные и актуальные темы неврологии, где доказательная медицина — не просто лозунг, а рабочий инструмент. В частности, речь шла о:

Аутоиммунные заболевания нервной системы : синдром Гиена-Барре, миастения, демиелинизирующие полинейропатии, аутоиммунные энцефалиты, рассеянный склероз.

Воспалительные миопатии – точка пересечения неврологии и ревматологии.

– точка пересечения неврологии и ревматологии. Новые национальные установки и стандарты диагностики и лечения.

диагностики и лечения. Клинические кейсы реальных пациентов с комплексными и нетипичными случаями.

реальных пациентов с комплексными и нетипичными случаями. Контроверсионные вопросы современной практики: как избежать ошибок в сложной диагностике

И все это через призму реального опыта украинских специалистов и новейших мировых подходов. Именно благодаря участию в мероприятии врачи из всех регионов Украины получили возможность присутствовать на событиях лично. Всего конференция собрала около 500 участников — неравнодушных, профессиональных, вдохновенных специалистов, верящих в силу знаний даже в самые сложные времена.

🔬 Роль Biopharma: больше, чем спонсорство

Участие Biopharma в поддержке этой конференции – это не очередная формальность. Это сознательный вклад в развитие науки в Украине. Благодаря проведенному мероприятию украинские неврологи получили доступ к:

передовых клинических практик,

международных рекомендаций,

возможности профессионального нетворкинга.

И в реальности, где война каждый день ставит новые вызовы перед медициной, такие инициативы не просто важны. Они жизненно необходимы.

🌟 Почему это важно?

Несмотря на обстрелы, несмотря на тревоги, украинские врачи не останавливаются. Они учатся, делятся опытом, создают новые подходы и доказывают всему миру: медицина в Украине живет, развивается и готова брать новые высоты.

📣 Итог

Конференция "Достижения в неврологии 2025" стала очередным подтверждением того, что объединенные усилия врачей, ученых и бизнеса могут производить настоящие изменения. Biopharma, как настоящий союзник украинской медицины, еще раз доказала: поддержка образования — это инвестиция в наше будущее.

Впереди новые вызовы. И новые победы.