Новые горизонты в профилактике инсульта

По данным ВОЗ, ежегодно около 15 млн человек по всему миру страдают от инсульта. Он является второй по значимости причиной смерти на планете: около 6,7 млн человек умирают от инсульта ежегодно, и 5 млн остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь.

Заболевание чаще всего встречается в странах с низким и средним уровнем дохода, где наиболее распространены такие факторы риска, как гипертония, диабет и неправильное питание.

Американская ассоциация по борьбе с инсультом AHA предложила обновленные рекомендации впервые за 10 лет, которые помогут врачам и пациентам лучше понимать и контролировать риски инсульта.

Новые горизонты в профилактике

Новые рекомендации AHA предназначены для медицинских работников и содержат новые подходы к скринингу и мерам, которые могут помочь снизить риск инсульта. Как отметила автор рекомендаций и заместитель председателя исследовательской группы Школы медицины Университета Уэйк Форест, доктор Шерил Бушнелл:

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"Люди, которым грозит самый высокий риск инсульта, - те, у кого есть множественные факторы риска, которые не контролируются должным образом".

Согласно данным Центров CDC, инсульт связан с нарушением притока крови к части мозга или разрывом кровеносного сосуда. Это может привести к серьезным последствиям, включая длительное повреждение мозга и инвалидность.

Питание и применение препаратов нового поколения Ozempic и Wegovy

Новые рекомендации акцентируют внимание на важности здорового питания. Например, диета в средиземноморском стиле и диета MIND, включающая большое количество листовых зеленых овощей, оливкового масла и рыбы, доказали свою эффективность в снижении риска инсульта.

Доктор Бушнелл отмечает: "Риски деменции по сути такие же, как и риски инсульта. Все наши рекомендации не только приведут к лучшей профилактике инсульта, но и улучшат здоровье мозга".

Новые рекомендации также включают использование агонистов рецепторов GLP-1, таких как Ozempic и Wegovy.

Эти препараты помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют снижению веса у пациентов с диабетом 2 типа, что в свою очередь также может снизить риск инсульта.

Влияние социальных факторов: здоровая пища, образование и финансовая стабильность

Не только медицинские, но и социальные факторы могут оказывать влияние на риск инсульта. Обновленные рекомендации AHA обращают внимание на "социальные детерминанты здоровья", такие как доступность здоровой пищи, образование и экономическая стабильность.

"Существуют многочисленные доказательства того, что неблагоприятные социальные детерминанты здоровья могут стать препятствием для профилактики и, следовательно, повысить риск инсульта", - говорит доктор Бушнелл.

Пол и гендерные аспекты: почему женщины рискуют больше?

Новые рекомендации также учитывают особенности женщин, подчеркивая необходимость контроля артериального давления, особенно во время беременности и при использовании противозачаточных средств.

"Произошёл взрыв новых исследований женского здоровья и риска инсульта, поэтому для этих рекомендаций было достаточно новых данных: даже молодые женщины могут столкнуться с инсультом, особенно если не контролировать высокое кровяное давление", - подчеркивает Бушнелл.

Важность быстрого реагирования

Профилактика инсульта включает и осведомленность о его симптомах. АHA предлагает использовать мнемонику BEFAST для быстрого распознавания основных признаков инсульта, к которым относятся:

головокружение;

нечеткое зрение;

онемение в руках или лице;

невнятная речь.

При наблюдении этих признаков необходимо немедленно обратиться в службу экстренной помощи.

Доктор Бушнелл подчеркивает: "Методы лечения, которые можно применять в отделении неотложной помощи, могут спасти жизни людей, у которых начался инсульт. Чем раньше инсульт будет распознан, тем раньше можно будет начать лечение".

Инсульт остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности в мире, и каждую минуту кто-то сталкивается с этой проблемой. Однако новые рекомендации AHA могут стать важным шагом к снижению риска инсульта и улучшению общего состояния здоровья населения.

В обновленных рекомендациях предлагаются относительно простые стратегии, которые могут оказаться весьма эффективными для снижения риска инсульта, - отмечают эксперты.