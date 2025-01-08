Операционные микроскопы для нейрохирургии поступили в три города Украины
Николаев, Ровно и Тернополь получили операционные микроскопы для нейрохирургических операций, приобретенные Медицинскими закупками Украины (МЗУ) в рамках инициативы Президента Украины UNITED24.
В частности, микроскоп был доставлен в:
- Городской больницы скорой медицинской помощи в Николаеве
- Центральной городской больницы Ровно
- Тернопольской областной клинической больницы.
В октябре 2024 года МЗУ заключили договор на закупку шести операционных микроскопов для нейрохирургии по заказу Министерства здравоохранения, три из которых уже поставлены в регионы, а еще три – будут распределены до конца зимы в другие заведения. закупка шести микроскопов производства немецкой компании Carl Zeiss Meditec AG составила около 60 млн грн.
Операционный микроскоп для нейрохирургии – это высокоточное оптическое оборудование, используемое при хирургических вмешательствах в нейрохирургии. Благодаря этому инструменту врачи могут работать с чрезвычайно малыми структурами, такими как нервные волокна, кровеносные сосуды или ткани головного и спинного мозга с максимальной точностью и минимальной травматичностью.
- удаление опухолей мозга;
- лечение аневризм и сосудистых патологий;
- операций на позвоночнике и спинном мозге;
- реконструктивных вмешательств и т.д.
- краниальных и спинальных применений в нейрохирургии
Почему это важно?
Операционные микроскопы оснащены модулями для подключения к навигационным системам и передаче данных, а также флуоресцентными модулями для улучшенной визуализации опухолей, сосудов и здоровой ткани. Они позволяют выполнять сверхточные манипуляции, которые были бы невозможны без увеличения. Это снижает риски осложнений, сокращает время операции и способствует более быстрому восстановлению пациента.