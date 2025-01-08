MedOboz

Операционные микроскопы для нейрохирургии поступили в три города Украины

Виктор Литвиненко
Неврология
36
Операционные микроскопы для нейрохирургии поступили в три города Украины

Николаев, Ровно и Тернополь получили операционные микроскопы для нейрохирургических операций, приобретенные Медицинскими закупками Украины (МЗУ) в рамках инициативы Президента Украины UNITED24.

В частности, микроскоп был доставлен в:

  • Городской больницы скорой медицинской помощи в Николаеве
  • Центральной городской больницы Ровно
  • Тернопольской областной клинической больницы.

В октябре 2024 года МЗУ заключили договор на закупку шести операционных микроскопов для нейрохирургии по заказу Министерства здравоохранения, три из которых уже поставлены в регионы, а еще три – будут распределены до конца зимы в другие заведения. закупка шести микроскопов производства немецкой компании Carl Zeiss Meditec AG составила около 60 млн грн.

Видео дня

Операционный микроскоп для нейрохирургии – это высокоточное оптическое оборудование, используемое при хирургических вмешательствах в нейрохирургии. Благодаря этому инструменту врачи могут работать с чрезвычайно малыми структурами, такими как нервные волокна, кровеносные сосуды или ткани головного и спинного мозга с максимальной точностью и минимальной травматичностью.

  • удаление опухолей мозга;
  • лечение аневризм и сосудистых патологий;
  • операций на позвоночнике и спинном мозге;
  • реконструктивных вмешательств и т.д.
  • краниальных и спинальных применений в нейрохирургии

Почему это важно?

Операционные микроскопы оснащены модулями для подключения к навигационным системам и передаче данных, а также флуоресцентными модулями для улучшенной визуализации опухолей, сосудов и здоровой ткани. Они позволяют выполнять сверхточные манипуляции, которые были бы невозможны без увеличения. Это снижает риски осложнений, сокращает время операции и способствует более быстрому восстановлению пациента.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Популярные врачи

Лекарства