Ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера

По оценкам экспертов, к 2030 году у одного миллиона канадцев будет диагностирована деменция, или, ее еще называют, болезнь Альцгеймера, или "старческое слабоумие".

Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор нет лекарства от болезни Альцгеймера, которая вызывает большинство случаев старческого слабоумия. Но новое исследование предполагает, что мы, возможно, неправильно смотрели на болезнь, сообщает канадское издание The Global News.

Исследователи из больницы Mount Sinai в Торонто предполагают в новом отчете, что болезнь Альцгеймера - форма деменции - может быть аутоиммунным заболеванием, которое, если это правда, может изменить то, как мы будем лечить болезнь в будущем.

До сих пор большинство исследований причин болезни Альцгеймера было сосредоточено на бляшках, обнаруженных в мозгу пациентов, с теорией, что удаление этих бляшек облегчит симптомы пациентов, сказал Иоаннис Прассас, штатный научный сотрудник отделения патологии больницы Mount Sinai, и соавтор исследования. По его словам, эта гипотеза пока не работает.

Поэтому его команда начала изучать другую теорию: возможно, Альцгеймер – это аутоиммунное заболевание.

Это новое исследование, опубликованное в Журнале прикладной лабораторной медицины, выявило специфические аутоантитела - антитела, которые ошибочно нацелены на собственные ткани организма - в спинномозговой жидкости пациентов с болезнью Альцгеймера, что, по словам Прассаса, является дополнительным доказательством того, что это может быть аутоиммунное заболевание.

"Я думаю, что это еще больше подпитывает это первоначальное представление о том, что аутоиммунитет может играть центральную роль в патологии болезни Альцгеймера", - сказал он.

Прассас предполагает, что повреждение гематоэнцефалического барьера, который обычно препятствует обмену некоторыми молекулами между мозгом и системой кровообращения, может привести к болезни Альцгеймера.

"Например, у нас есть наблюдения, что у спортсменов, склонных к черепно-мозговой травме, повышается заболеваемость болезнью Альцгеймера", - сказал он. "Но в любом случае любое повреждение гематоэнцефалического барьера может фактически открыть дверь для этих иммунных клеток, чтобы проникнуть в ткань мозга и еще больше ускорить разрушение определенных нейронных клеток, что является центральным элементом патологии болезни Альцгеймера. "

На данный момент это всего лишь теория, но Прассас надеется, что исследователи изучат ее более серьезно в будущем с целью разработки новых методов лечения этой болезни.

Когда-нибудь это может включать в себя назначение пациентам лекарств, которые изменяют или подавляют их иммунную систему, чтобы предотвратить прогрессирование деменции, хотя, по его словам, еще предстоит провести много исследований, прежде чем такое лечение будет назначено.

Некоторые в сообществе людей, страдающих болезнью Альцгеймера, приветствуют этот новый подход.

"Слишком долго мы вкладывали средства в очень узкую область или узкую призму исследования деменции, и мы просто не выходили за рамки", - сказала доктор Саския Сиванантан, главный научный сотрудник Канадского общества по борьбе с болезнью Альцгеймера. "И пора начать мыслить нестандартно, исследуя различные гипотезы, которые могут принести дивиденды. Так что я бы сказала, что полон надежд, и я думаю, что это потенциально жизнеспособная гипотеза".

Она отметила, что вероятность успеха в клинических испытаниях методов лечения болезни Альцгеймера очень низка.

"Это одно из немногих заболеваний, в отношении которого не было никаких терапевтических прорывов за более чем 16 лет", - сказала Сиванантан.

Отчасти она винит в этом недостаток финансирования, поскольку Канада отстает от других стран G7 по финансированию исследований деменции.

"Крайне необходимо больше денег", - сказал Сиванантан.

С большим вниманием к новым подходам к деменции, подобным этому, и большим инвестициям в исследования, она надеется, что это может измениться.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!