Является ли взрывная агрессия проблемой: мнение экспертов

Агрессия является недооцененной проблемой психического здоровья. Объяснить более экстремальные формы, такие как прерывистое взрывное расстройство (СВУ, intermittent explosive disorder, или IED), которое характеризуется эпизодами внезапных импульсов и неуместной агрессии, насилия или даже словесных вспышек, могут помочь биологические механизмы.

СВУ может привести к агрессивному поведению на дороге, домашнему насилию, а также к бросанию предметов и другим деструктивным действиям. При этом агрессия, несмотря на эти последствия, не привлекает такого же уровня внимания, как другие психические заболевания.

Эта тема обсуждалась на виртуальной встрече, представленной Current Psychiatry и Американской академией клинических психиатров, одним из спикеров которой был доктор медицины Эмиль Ф. Коккаро. По его словам, люди рассматривают агрессивное поведение как просто плохое поведение. Однако нужно перестать так относиться к этой проблеме, и начать рассматривать ее с точки зрения биологии и нейробиологии.

Существует общее мнение, что психические расстройства могут приводить к усилению агрессии, но доказательств этому мало. Однако на самом деле само по себе наличие психологического заболевания не увеличивает риск быть агрессивным.

Проявления агрессивности усиливаются при употреблении психоактивных веществ. И важно, что эти проявления возможны только у людей, которые агрессивны с самого начала.

Агрессию могут вызывать разные причины, например, неправильная атрибуция, в результате человек неправильно понимает чье-то выражение лица и реагирует агрессивно, что также является проблемой, наблюдаемой при психозах.

По словам профессора психиатрии, неврологии и нейробиологии в Университете Цинциннати Генри Насралла, это действительно схожие проявления. Например, есть исследования с участием этой группы пациентов: если показать им серию лиц с разными аффектами, то часто нормальное выражение лица воспринимается как угроза.

Пока неизвестно, как пандемия COVID-19, связанная с ношением масок, отразится на таком недопонимании – улучшит или усугубит. На данный момент эффекты масок остаются в значительной степени неизвестными. Но, по мнению врачей, то, как маски повлияли на многие модели поведения, будет в свое время исследовано.

Критерии диагностики

Критерии DSM-5 для СВУ включают: словесную или физическую агрессию без разрушения, по крайней мере, два раза в неделю, или три или более эпизода нападения или физического уничтожения в течение года.

Поведение должно быть несоразмерным провокации, вызывать расстройство или ухудшение состояния и не должно зависеть от других диагнозов. По словам Коккаро, здоровые, неагрессивные люди также могут иметь схожее поведение, но обычно это происходит в отдельных, очень редких случаях.

В чем причина СВУ

Изучение причин СВУ затруднено. Функциональная магнитно-резонансная томография и другие визуализационные исследования неизменно показывают различия, связанные с агрессией. Также могут использоваться другие, менее дорогие методы визуализации, такие как спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне. В настоящий момент проводится много визуальных исследований, они необходимы для понимания механизмов развития СВУ.

Эти исследования предполагают, что причиной СВУ может быть сочетание слишком сильного возбуждения со стороны подкорковых структур, таких как миндалевидное тело, и недостаточной ингибиторной функции в лобной части мозга.

По словам Коккаро, лобная кора может страдать от потери серого вещества, и может быть недостаточная связь, что может ослабить сигналы, поступающие из лобных областей, которые в противном случае могли бы подавить нижние центры мозга.

Лечение

Лечение СВУ может включать медикаментозную терапию. Например, возможно применение кетамина и других анестетиков, ограниченно применяются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Некоторые обнадеживающие результаты показывает когнитивно-поведенческая терапия, направленная на управление гневом и расслабление.

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