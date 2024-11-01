4 привычки онкологов для снижения риска рака

Как онкологи заботятся о своем здоровье?

Рак – одна из ведущих причин смерти в мире, и с каждым годом количество новых диагнозов продолжает расти. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируются миллионы случаев, что делает онкологические заболевания серьезной угрозой для здоровья населения. Тем не менее, исследования показывают, что по меньшей мере 42% случаев можно предотвратить.

Это открывает широкие перспективы для профилактики и подчеркивает важность осведомленности о факторах риска. Учитывая это, профессионалы в области онкологии не просто лечат заболевания, но и сами активно применяют стратегии для снижения риска рака. Как врачи-онкологи сами заботятся о своем здоровье и что рекомендуют другим?

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Питание: свежие продукты в приоритете

Вице-президент и руководитель отдела профилактики рака в Онкологическом центре имени М. Д. Андерсона, доктор Эрнест Хок подчеркивает важность питания. "Я намеренно стараюсь употреблять более свежие продукты", – делится он. Исследования подтверждают, что диета, богатая фруктами и овощами, может значительно снизить риск развития рака.

Хок изменил свои привычки, убрав 14 лишних кг, и теперь готовит больше блюд дома. "Я больше времени провожу в продуктовом отделе", – отмечает он. Вместо готовых блюд из супермаркета, он предпочитает свежие помидоры черри на перекус. "Начинайте рано, живите более осознанно и передайте это своим друзьям и семье", – советует он.

Управление стрессом: осознанность как защита

Снижение уровня стресса – еще один ключевой аспект, о котором говорит хирург-онколог Антон Бильчик. "Стресс и нарушение режима сна оказывают значительное влияние на иммунную систему и микробиом организма", – поясняет он. Чтобы справляться с высокими нагрузками, Бильчик стал практиковать осознанность.

"Я никогда не думал, что буду медитировать между сложными операциями, но я делаю это", – говорит он.

Отказ от проверки электронной почты в свободное время также помогает ему отключаться и заботиться о своем психическом здоровье. "Врачи в Америке испытывают трудности с отключением, но это критически важно", – добавляет он.

Физическая активность: важный элемент здоровья

Доктор Кристин Тил – директор Центра по уходу за грудью при Медицинском факультете Университета Джорджа Вашингтона, активно занимается спортом. "Я стараюсь тренироваться не менее четырех раз в неделю", – делится она. Для Тил это включает в себя силовые тренировки и кардионагрузки.

По ее словам, физическая активность не только укрепляет здоровье, но и снижает риск различных видов рака. "Я всегда рада, что сделала это", – говорит Тил о своих тренировках. Каждый шаг важен, и она старается делать как можно больше.

Применение знаний: "практиковать то, что проповедую"

Онколог и медицинский директор Института онкологии MemorialCare Джек Джейкоб придерживается принципа "практиковать то, что проповедую". Он контролирует свой вес, избегает красного и обработанного мяса, а также поддерживает активный образ жизни. "Упражнения помогают не только снизить вес, но и борются с воспалением в организме", – подчеркивает он.

Якоб также не употребляет алкоголь и не курит. Его рацион включает много фруктов, овощей и орехов. "Я стараюсь избегать всего, что может негативно сказаться на здоровье", – говорит он.

Стратегии, применяемые онкологами для снижения риска рака, могут стать полезным примером для всех нас. От здорового питания до регулярной физической активности и снижения уровня стресса – эти привычки способствуют не только улучшению общего состояния здоровья, но и профилактике серьезных заболеваний:

Сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, помогает укрепить иммунную систему и снизить вероятность развития рака.

Регулярная физическая активность не только поддерживает здоровый вес, но и улучшает обмен веществ, что также играет важную роль в профилактике заболеваний.

Управление стрессом и поиск баланса между работой и личной жизнью помогают поддерживать психоэмоциональное здоровье, что, в свою очередь, способствует укреплению общего самочувствия.

Отказ от алкоголя и курения – едва ли не самое главное условие здоровой жизни и долголетия.

Следуя этим рекомендациям, каждый может сделать шаг навстречу более здоровой и долгой жизни. Эксперты также подчеркивают значимость регулярных медицинских осмотров и скринингов, которые позволяют выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях.