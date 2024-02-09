Бесплатное лечение онкоболезней: как получить необходимое лекарство

Онкологические заболевания являются страшным недугом, однако пациент не остается с ними наедине. Государство централизованно покупает лекарства и медицинские изделия, необходимые для лечения онкологических заболеваний. Эти закупки осуществляет национальное агентство Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Минздрава. Она поставляет препараты напрямую в больницы, где украинцы получают их бесплатно.

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, подробнее расскажем, какие именно лекарства от этого недуга покупают МЗУ и как его получить.

Каким безвозмездным лекарством государство обеспечивает онкобольных?

В 2023 году Медзакупки Украины приобрели почти 100 различных препаратов и медицинских изделий для бесплатного лечения онкологических заболеваний у взрослых пациентов. Общая стоимость этих товаров – более 2,1 млрд. грн.

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Также на 400 млн грн были приобретены препараты для лечения детей, которые столкнулись с онкозаболеваниями.

Медицинские закупки Украины закупают для украинцев химиотерапевтические лекарства, радиофармпрепараты и препараты сопровождения (применяются для уменьшения токсичности химиопрепаратов), медицинские изделия, применяемые для борьбы с раком и т.д.

Например, речь идет о таких действующих веществах: абиратерон, анагрелид, ритуксимаб, бикалутамид, летрозол, паклитаксел, трастузумаб, паклитаксел, карбоплатин, оксалиплатин, бортезомиб, идарубицин, суннитин, иматиниб и т.д. Они лечат рак предстательной железы, мочевого пузыря, легких, области шеи и головы, молочной железы, яичников, пищевода, почек и т.д.

Как получить безвозмездное лекарство?

Необходимо обратиться в больницу, пройти все необходимые обследования и получить подтвержденный диагноз. Далее, согласно протоколам, ваш профильный врач назначит лечение тем или иным препаратом. Если это лекарство есть в наличии в учреждении здравоохранения, вас должны обеспечить ими бесплатно.

Важно: проверить наличие того или иного препарата в больницах можно с помощью Telegram-бота Медзакупок Украины: https://t.me/medpro_ukraine_bot. Он аккумулирует информацию об остатках, которую учреждения здравоохранения представляют МЗУ дважды в месяц.

Современное оборудование для лечения онкологических заболеваний

В 2023 году также было приобретено 15 линейных ускорителей. Это оборудование позволяет с помощью рентгеновского или гамма-излучения прицельно воздействовать непосредственно на раковые клетки или опухоли во внутренних органах пациента, уничтожая их или останавливая рост, при этом пытаясь минимизировать повреждение здоровых тканей.

Линейные ускорители – это очень дорогостоящее и важное оборудование. Впервые оно централизованно закупалось за средства государственного бюджета в таком большом количестве.