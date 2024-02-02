Более 129 тыс. пациентов с онко получили помощь бесплатно

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 129 682 украинца получили бесплатное лечение онкологии в 2023 году.

Все виды медицинской помощи для пациентов с онкологией безвозмездны, ведь их покрывает Программа медицинских гарантий. Среди услуг – диагностика, лечение, включая лекарства, а также последующая реабилитация и паллиативная помощь.

Первый, кто вовремя поможет выявить онкозаболевание – это семейный врач. Он создаст электронное направление на необходимые анализы и обследования.

На лечение онкозаболеваний в 2024 году предусмотрено более 6,3 млрд. грн. и более 682 млн. на раннее выявление. В 2022 – более 6,5 млрд и почти 525 млн соответственно: то есть фиксируется увеличение финансирования раннего выявления рака, ведь раннее выявление способствует выздоровлению.

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Национальная служба здоровья Украины оплачивает медучреждениям за лечение рака по рыночным тарифам:

химиотерапия взрослых – почти 36 тыс. грн, детей – более 130 тыс.;

радиологическая терапия – более 51 тыс. грн;

лечение онкогематологических заболеваний у взрослых – более 61 тыс., у детей – почти 224 тыс.

Диагностика онкозаболевания

Для раннего выявления онкологии в Программе медицинских гарантий есть шесть исследований: все они безвозмездны. Это маммография и колоноскопия, которые рекомендуется регулярно проходить пациентам в возрасте 40+. А также гастроскопии, бронхоскопии, цистоскопии и гистероскопии, которые должны быть регулярными для пациентов 50+ лет.

В 2023 году по Программе медицинских гарантий, маммографию сделали 493 253 украинки, гистероскопию – 33 497 человек, гастроскопию – 265 569, колоноскопию – 93 267, цистоскопию – 26 986, бронхоскоп.

Пациенту с подозрением на онкологию гарантируется безвозмездная диагностика в амбулаторных и стационарных условиях. Это лабораторные анализы (анализ крови, спинномозговой жидкости и т.п.) и инструментальные исследования (МРТ и КТ, в частности, с внутривенным контрастированием, рентген, УЗИ и др.).

Провести анализы и обследования можно в многопрофильных клинических больницах или специализированных онкоучреждениях. Адреса заведений можно узнать по номеру контакт центра НСЗУ 16-77. Или с помощью дашборда на сайте НСЗУ Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий (раздел "Е-данные"/"Аналитические панели (Дашборды)").

Электронное направление – обязательное условие получения специализированной медицинской помощи при онкозаболевании. Пациент может самостоятельно выбрать заведение, где получать услуги, независимо от регистрации или фактического пребывания.

Лечение онкологических и гематологических болезней

Пациент с подтвержденным онкологическим диагнозом или гематологическим заболеванием имеет право на бесплатное химиотерапевтическое и радиологическое лечение, а также на лечение методом эфферентной терапии или с применением афереза клеток крови. Лечение может быть в амбулаторных или стационарных условиях и включает в себя лабораторные и инструментальные исследования, лекарства, медицинские изделия, расходные материалы, интенсивную терапию, кислородную поддержку, обезболивание, анестезию.

Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, то лучевая терапия с этим оборудованием тоже включена в бесплатные услуги.

Если пациенту необходимо хирургическое вмешательство – оно бесплатно и покрывается пакетом "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

В прошлом году химиотерапевтическое лечение по программе медгарантий получили 86 866 пациентов. Радиологическое лечение – 36 156 человек. Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний получили 22147 человек.

Лекарства

Для лечения онкологии пациенты обеспечиваются бесплатным лекарством по нескольким направлениям. Это лекарства, централизованно закупаемые государством в соответствии с Постановлением Кабмина № 216 (от 7 марта 2022 г.). За распределение лекарств в регионах отвечают областные департаменты здравоохранения.

Также пациенты в стационаре снабжаются лекарствами из Национального перечня основных лекарственных средств. Проверить, входят ли назначенные препараты в Нацперечень, можно в Постановлении Правительства № 333 (от 25 марта 2009 г.) или в мобильном приложении "Лекарства Контроль".

Перечень имеющихся лекарств медучреждения должны публиковать на своих сайтах и информационных стендах в помещении больницы. Также проверить наличие лекарства в заведении можно с помощью сервиса Е-лекарства .

Сопровождение, реабилитация и паллиативная помощь

Когда пациент с онкологией достигает ремиссии, ему гарантировано бесплатное сопровождение врача по Программе медицинских гарантий. Также в случае необходимости врач может направить пациента либо на реабилитацию, либо на получение паллиативной помощи. Обе услуги предоставляются как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.