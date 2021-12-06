Болезни, связанные с повышенным риском развития рака: результаты исследования

Иммуноопосредованные заболевания связаны с повышенным риском развития рака, причем риски не всегда изолированы для пораженного органа. К такому заключению пришли ученые, завершившие крупное когортное исследование, результаты которого опубликованы в JAMA Oncology.

По словам Мингяна Сонга, доктора медицинских наук из Гарвардской школы общественного здравоохранения, 48 распространенных аутоиммунных и других иммуноопосредованных состояний были связаны с умеренным общим риском рака.

При многомерном анализе три состояния были связаны с повышенным общим риском рака: язвенный колит, астма и первичный билиарный холангит.

Ряд иммуноопосредованных заболеваний были в значительной степени связаны с повышенным риском рака пораженных органов:

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Астма / рак легких.

Целиакия / рак тонкой кишки.

Язвенный колит, воспалительное заболевание кишечника / колоректальный рак.

Первичный билиарный холангит / гепатобилиарный рак.

Аутоиммунный гепатит / гепатобилиарный рак.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура / гематологический рак.

Исследование также обнаружило 13 состояний, связанных с раком близлежащих органов, и 12 состояний, связанных с раком в различных системах, включая:

Болезнь Крона, язвенный колит / рак гепатобилиарной системы.

Язвенный колит, аутоиммунный гепатит / рак языка.

Язвенный колит / рак простаты.

Аутоиммунный гепатит / рак пищевода.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура / гепатобилиарный рак.

Буллезные заболевания / рак гортани.

Болезнь Грейвса или аутоиммунный тиреоидит / рак мягких тканей.

Эти данные свидетельствуют о том, что иммуноопосредованные заболевания связаны с риском развития рака на местном и системном уровнях, подтверждая роль местной и системной иммунорегуляции в канцерогенезе. Также, по словам исследователей, это может дать информацию для будущих исследований, выясняющих роль иммунорегуляции и микробиоты в развитии рака.

Для исследования группа Сонга определила 48 иммуноопосредованных заболеваний и сравнила риск рака у людей с любым из этих заболеваний и без них. Популяция исследования состояла из 470+ тыс. взрослых в возрасте от 37 до 73 лет из когортного исследования UK Biobank, которые были собраны в Великобритании с 2006 по 2010 год с последующим наблюдением до февраля 2019 года.

Всего было зарегистрировано 2834 случая рака у 61 496 пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями и 26 817 случаев рака у 417 257 человек без каких-либо иммуноопосредованных заболеваний.

Участники с каким-либо иммуноопосредованным заболеванием были подвержены более высокому риску развития рака легких, лимфомы и рака печени.

В сопроводительном комментарии Дуглас Стюарт, доктор медицинских наук из отделения клинической генетики NCI, сказал, что самые интригующие открытия касались рака, который возник на участках, удаленных от конкретного органа, и поэтому, возможно, ранее не подозревался.

Он объяснил, что, хотя давно известно, что иммуноопосредованные заболевания, такие как язвенный колит, связаны с повышенным риском развития органоспецифических видов рака, и что существует также связь с риском рака в более отдаленных органах, понимание взаимосвязи было неполным.

По словам Стюарта, большие наборы данных, полученные из электронных медицинских карт, которые используются в новом анализе, являются мощными инструментами для дальнейших исследований.