Больные раком тяжелее переносят COVID-19 в случае вакцинации

Согласно новому исследованию, опубликованному в JAMA Oncology, вакцинированные пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, чаще чем те, у кого нет рака, заражаются инфекцией COVID-19. Это подвергает их гораздо более высокому риску госпитализации и смерти, отмечается в статье WebMD.

Риск был наиболее высок среди пациентов, у которых был рак, и тех, кто лечился от рака в течение последнего года. "Результаты этих исследований подчеркивают необходимость для пациентов с раком продолжать практику смягчения последствий, особенно с появлением различных вариантов вируса и ослаблением иммунитета от вакцин", — пишут авторы научной работы.

Исследователи из Университета Case Western Reserve проанализировали данные электронных медицинских карт более 636 000 привитых пациентов, в том числе более 45 000 привитых, больных раком. Они изучили тенденции, риски и результаты заражения COVID-19 для вакцинированных, больных раком в США в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года. В целом общий риск коронавирусной инфекции у вакцинированных, больных раком, составил 13,6%. При этом самый высокий риск – при раке поджелудочной железы (24,7%), печени (22,8%), легких (20,4%) и колоректальном раке (17,5%) и самый низкий риск – при раке щитовидной железы (10,3%), эндометрия (11,9%) и молочной железы (11,9%) по сравнению с 4,9% у вакцинированных пациенток без рака. Пациенты, которые обращались за медицинской помощью по поводу своего рака в течение последнего года, имели более высокий риск заражения инфекцией COVID-19, особенно у пациентов с раком молочной железы, раком крови, колоректальным раком, раком мочевого пузыря и раком поджелудочной железы.

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Среди больных раком общий риск госпитализации после заболевания инфекцией COVID-19 составил 31,6% по сравнению с 3,9% у пациентов без онкологии. Кроме того, риск смерти составил 6,7% после заражения инфекцией по сравнению с 1,3% у пациентов без онкологии.

Среди пациентов, у которых не было рака, общий риск госпитализации составил 25,9% у пациентов с инфекцией, по сравнению с 3% у не зараженных COVID-19 пациентов. Общий риск смерти составил 2,7% после заболевания COVID-19 по сравнению с 0,5% у пациентов без него.

Кроме того, с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г. число инфицирования COVID-19 постоянно росло у всех пациентов, причем их число неизменно выше среди пациентов с онкологическими заболеваниями.

"Эта тенденция может отражать ослабление иммунитета вследствие вакцинации, появление различных вариантов вируса и различные меры, предпринимаемые отдельными лицами и сообществами с течением времени во время пандемии", — пишут авторы исследования.

Исследователи пишут, что вакцины, вероятно, менее защищают от коронавирусной инфекции больных раком. Также, в свою очередь, больные раком могут быть более восприимчивы к инфекциям COVID-19.

Авторы работы пришли к выводу, что поскольку количество заражения COVID-19 продолжает расти для всех, пациенты с раком будут сталкиваться с повышенным риском тяжелых последствий, госпитализации и смерти.