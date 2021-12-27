COVID-19 может способствовать развитию рака

Недавно завершенное исследование показало, что COVID-19 может способствовать развитию опухолей у онкологических больных. Препринт – "Анализ цитокинов крови показывает, что инфекция SARS-CoV-2 приводит к устойчивой среде, способствующей развитию опухоли у онкологических больных", опубликован в журнале medRxiv.org.

У онкологических пациентов, подвергшихся заражению SARS-CoV-2, наблюдается стойкое повышение уровня цитокинов, хемокинов и (ангиогенных) факторов роста (CCG) по сравнению с онкобольными, которые не были инфицированы коронавирусом.

Исследование основано на анализе серийных образцов крови, проведенном в Бельгии, под руководством доктора медицины Самира Кумар-Сингха из Университета биологии и гистологии Антверпена.

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Почему это важно

Было показано, что связанное с раком воспаление, управляемое CCG, играет важную роль в прогрессировании как солидного, так и гематологического рака, включая пролиферацию и выживание злокачественных клеток, ангиогенез и метастазирование.

Текущие результаты могут помочь объяснить наблюдаемые худшие исходы у пациентов с онкологическим заболеванием, инфицированных SARS-CoV-2, особенно у пациентов с гематологическими злокачественными новообразованиями, и предположить необходимость более тщательного наблюдения за состоянием пациентов в рамках постоянного мониторинга COVID- 19.

Дизайн исследования

Амбулаторные пациенты с онкологическими заболеваниями, которым было назначено плановое исследование крови во время пандемии COVID-19, в том числе 52 инфицированных и 54 не подвергшихся воздействию SARS-CoV-2, были изучены вместе с 15 облученными и 42 необлученными медицинскими работниками из онкологических отделений, которые они посещали.

Все участники прошли серию иммуноанализов CCG из образцов цельной крови с оценкой медицинских работников на исходном уровне и через 1, 2 и 3 месяца. Были собраны клинические данные, включая пиковую степень тяжести заболевания по порядковой шкале Всемирной организации здравоохранения COVID-19.

Ключевые результаты

Было обнаружено, что у пациентов с раком, не подвергавшихся облучению, уровень CCG повышен по сравнению с медицинскими работниками, не подвергавшимися облучению, без существенных различий между пациентами с солидным и гематологическим раком.

Среди 19 CCG, общих для обоих типов рака, были цитокины, такие как IL-6, TNF-alpha, IL-1Ra, IL-17A и VEGF, и менее хорошо описанные цитокины и хемокины, такие как Fractalkine, Tie-2 и T клеточный хемокин CTACK.

Было обнаружено, что у пациентов с раком было семь CCG, которые были дополнительно значительно изменены по сравнению с медицинскими работниками. Из них TNF-альфа, IFN-бета, TSLP и sVCAM-1, которые были повышены у пациентов с гематологическим раком, являются известными опухолевыми факторами.

Продольный анализ за 3 месяца показал, что CCG, такие как TNF-альфа, IL-2 и MCP-3, оставались повышенными у облученных пациентов с раком, но не у медицинских работников. Было обнаружено, что у пациентов с гематологическими злокачественными новообразованиями уровни IL-2 и MCP-3 временно повышались во время наблюдения.

Ограничения

Авторы подчеркивают несколько ограничений исследования, в том числе то, что это исследование случай – контроль, и что проспективное исследование облученных пациентов с раком было невозможно.

Помимо несбалансированности исходных характеристик между онкологическими пациентами и медицинскими работниками, они также отмечают, что пациенты с онкологическими заболеваниями, которые были немедленно переведены в палаты COVID-19, не были включены в исследование.