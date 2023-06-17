Диагноз вдвое быстрее: в Украине появится цифровая технология диагностики рака

В Украине внедряется сверхсовременная цифровая технология обнаружения рака, которую уже используют в ведущих странах мира с развитой медициной. Национальная программа внедрения цифровой технологии диагностики рака станет движущей силой для более быстрого и точного выявления и лечения рака.

Опыт США, Израиля, Великобритании и других стран Европы показал, что технология помогает в несколько раз сократить время ожидания диагноза, что позволяет более эффективно бороться с онкологией.

Первый цифровой сканер уже должен быть установлен в одной из гистологических лабораторий Киева. Инициаторами программы стали Международный фонд медицинских инноваций и меценат врач Тигран Амалян. Для полной реализации проекта должны собрать более 7 500 000 грн.

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Меценаты программы планируют внедрить уникальную для нашей страны медицинскую технологию цифрового сканирования, хранения и обработки гистологических данных. Установка более 100 цифровых сканеров в больницах и лабораториях Украины позволит создать цифровые хранилища с файлами и библиотеки снимков, которыми можно обмениваться со специалистами из любой точки мира.

Использование цифрового сканера кардинально улучшит ситуацию с диагностикой и лечением онкологии. Оцифровка гистологического препарата также поможет патологам использовать нейросети или искусственный интеллект, - считает один из меценатов программы, врач Тигран Амалян.

Канцер-реестр Украины ежегодно фиксирует не самые утешительные данные: 14 000 украинцев получают диагноз "рак", 63 000, что составляет 45% больных умирает от болезни. Инициаторы цифровой технологии диагностики рака уверены, что после реализации программы статистика существенно изменится.