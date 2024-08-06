FDA одобрило скрининг рака по анализу крови

Анализ крови вместо колоноскопии: как работает тест Shield для выявления рака

Теперь с помощью образца крови врачи смогут диагностировать колоректальный рак на ранней стадии. Недавно Управление по контролю качества за продуктами и лекарствами FDA одобрило новый скрининговый тест на колоректальный рак, для которого требуется лишь образец крови.

Для большинства людей обычный анализ крови сделать проще, чем колоноскопию или анализ кала. Однако новый тест от американского производителя Guardant Health имеет свои ограничения. В отличие от других скрининговых тестов на рак толстой и прямой кишки, он имеет плохие показатели обнаружения предраковых новообразований.

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Тест Shield доступен для скрининга колоректального рака у людей старше 45 лет

Тест под названием Shield будет доступен в течение недели. Он одобрен для людей в возрасте 45 лет и старше, которые находятся в группе среднего риска рака толстой кишки. Несмотря на ограничения данного теста, по мнению экспертов, он может побудить больше людей пройти скрининг на колоректальный рак. Данный тип рака считается одним из самых распространенных смертоносных видов рака в США.

Ожидается, что в этом году от колоректального рака умрет около 53 000 американцев. Регулярный скрининг может предотвратить до 73% этих смертей. Поскольку тест рекомендован людям от 45 лет, 25%-50% людей, которым следует проходить скрининг, не пройдут его.

Поскольку раковые клетки и крупные полипы на слизистой оболочке толстой кишки, которые иногда превращаются в рак, выделяют фрагменты ДНК в кровь, тест Shield может обнаруживать эти фрагменты.

Преимущества и ограничения теста Shield для диагностики рака

Как сообщает сам производитель Guardant, исследования Shield показали, что тест может обнаруживать 87% случаев рака на ранней и излечимой стадии. Пятилетняя выживаемость при раке на ранней стадии составляет 91% по сравнению с 14%, если рак распространился за пределы толстой кишки.

Ложноположительный показатель теста составил 10%. Но он обнаружил лишь 13% крупных полипов по сравнению с 95% при колоноскопии.

Хоть в FDA и подчеркнули ограниченность нового теста, однако заявили, что они одобрили его, поскольку тест Shield может побудить людей, которые забывают или избегают скрининга колоректального рака, пройти скрининг. Текущие скрининговые тесты включают анализы кала каждые три-пять лет или колоноскопию каждые 10 лет.

Некоторые пациенты отказываются от проведения анализов кала, которые требуют отправки образцов кала в лабораторию для проверки на наличие аномальной ДНК и крови, которая может вытекать из раковых опухолей.

Другие избегают колоноскопии, поскольку подготовка к процедуре может потребовать до дня голодания и приема сильного слабительного для очищения толстой кишки. К тому же непосредственно перед колоноскопией, пациенты получают анестезию, что также ограничивает время пациентов.

Однако людям, которые выбирают анализ крови, не избежать колоноскопии: если тест покажет, что у человека может быть колоректальный рак или большой полип, ему потребуется процедура по обнаружению и удалению раковой опухоли или полипа.

Производитель Guardant уже заявил, что тест соответствует требованиям Medicare для страхового покрытия. Это означает, что платить за тест из собственного кармана будут лишь те пациенты у кого коммерческая страховка.