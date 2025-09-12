Генетика и детский рак: новые данные о риске развития лейкоза

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – самый распространенный рак у детей. Это злокачественное заболевание составляет около четверти всех онкологических диагнозов в детском возрасте и остается одной из главных причин смертности от рака среди детей.

Современная химиотерапия значительно повысила шансы на выздоровление. В то же время ее токсичность приводит к тому, что даже у тех, кто победил болезнь, сохраняется высокий риск осложнений: сердечно-сосудистых и легочных болезней, когнитивных расстройств и даже вторичных опухолей во взрослом возрасте.

В American Journal of Human Genetics опубликованы результаты масштабного генетического анализа. Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили: дети, которые имеют наследственную предрасположенность, имеют на 20% и более высокий риск развития ОЛЛ.

Это первое исследование, которое оценило не только абсолютное количество лимфоцитов, но и их соотношение с другими клетками крови – нейтрофилами, моноцитами и тромбоцитами. Оказалось, что важен именно баланс между различными видами клеток, а не только перепроизводство лимфоцитов.

Для этого ученые провели двухэтапное ассоциативное исследование (GWAS), использовав данные 2666 пациентов с ОЛЛ и более 60 тысяч контрольных случаев, привлекая ресурсы UK Biobank (более 400 тыс. человек).

Как возникает ОЛЛ

Лейкемия начинается с мутаций ДНК в клетках костного мозга. В норме клетки имеют жизненный цикл – рост, функционирование, гибель. При ОЛЛ этот механизм "ломается": костный мозг продуцирует избыток незрелых лимфобластов, которые не способны бороться с инфекциями и вытесняют здоровые клетки крови.

Современная теория указывает на двухэтапное развитие заболевания:

Начальная мутация (так называемый pre-leukemic clone) формируется еще до рождения у 5% детей. Второе событие – дополнительные мутации под влиянием биологических факторов. Если иммунная система не созревает должным образом, риск перерождения клеток в лейкоз возрастает.

Можно ли предупредить болезнь?

Ученые выдвигают гипотезу о роли так называемых "отсроченных инфекций": дети, которые в раннем возрасте не контактируют с достаточным количеством микробов, могут иметь "недотренированную" иммунную систему. Это открывает путь к вторичным мутациям.

Сейчас продолжаются исследования о возможных превентивных стратегий: от использования пробиотиков до создания новых методов раннего вмешательства.

Следующим шагом станет крупнейшее на сегодня исследование, которое использует клетки пуповинной крови новорожденных для изучения pre-leukemic clones. В перспективе это может стать частью рутинного скрининга новорожденных на риск ОЛЛ.