Государство планирует создать инновационные онкологические центры

В этом году Министерство здравоохранения Украины инициировало масштабный проект по созданию современных региональных центров для исследования и лечения онкологических заболеваний.

Реализация первого этапа доверена Медицинским закупкам Украины (МЗУ), которые будут заниматься приобретением оборудования для лабораторий по производству радиофармпрепаратов.

МЗУ объявили закупку оборудования, необходимого для укомплектования лабораторий, где будут производиться радиофармацевтические лекарственные средства, которые будут использоваться в диагностических центрах для выявления раковых клеток в организме человека. Закупка, в частности, включает приобретение оборудования для лаборатории контроля качества и дозиметрии.

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Соответствующее объявление размещено в электронной системе Prozorro, на осуществление закупки бюджетом предусмотрено около 1,2 млрд. грн. без НДС.

Для подготовки технических требований МЗУ провели многочисленные рыночные консультации, в том числе с использованием глобальной закупочной системы SAP, а также учли опыт ряда ведущих европейских стран, реализовавших подобные проекты.

Наибольшую часть расхода составляют три ускорителя тяжелых частиц (циклотроны), которые будут установлены в специально построенных помещениях с соблюдением требований производителя и технических стандартов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Лаборатории для производства радиофармпрепаратов планируется построить в Киеве, Западной и Центральной Украине.

"Реализация этого проекта — это сложный, поэтапный процесс, включающий несколько ключевых фаз. В 2024 году мы начнем с закупки циклотронов, вспомогательных строительных услуг и сопутствующего оборудования для производства радиофармпрепаратов. В 2025 году мы сосредоточимся на подготовке помещений и приобретении ПЭТ-КТ , которые будут использоваться для диагностики пациентов в этих центрах.

Как это поможет в диагностике онкозаболеваний?

Радиофармпрепараты, изготовленные с помощью такого оборудования, позволяют улучшить визуализацию опухолей и метастазов, трудно выявить с помощью других методов диагностики.

Поэтому радиоизотопная диагностика, в частности ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) считается одним из лучших диагностических методов. Это значительно повышает точность диагностики онкоболезней, а также других заболеваний, таких как неврологические и сердечно-сосудистые.

На сегодняшний день в Украине такая диагностика не является широкодоступной для пациентов, поскольку в стране насчитывается всего несколько работающих ПЭТ-КТ, что не соответствует минимальным европейским стандартам (один томограф – на миллион населения).

"Этот проект имеет огромное значение для всей страны, ведь его реализация позволит сделать ПЭТ-сканирование более доступным для широкого круга пациентов с онкологией, которые месяцами ожидают в очередях на проведение такого исследования", - отметил исполняющий обязанности генерального директора МЗУ Олег Клец .