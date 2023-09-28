Инновационное лечение онкологии: МЗУ приобрели 15 систем линейного ускорителя

Медицинские закупки Украины (МЗУ) заключили соглашение о закупке 15 инновационных систем линейных ускорителей Elekta Harmony для лучевой терапии онкологических болезней с рекордной экономией.

Общая стоимость приобретенного оборудования – 541 млн грн при ожидаемой стоимости более чем в 1 млрд. Благодаря эффективной работе с рынком и качественной коммуникации с поставщиками МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% доведенного бюджета.

Линейные ускорители – это очень дорогостоящее и инновационное оборудование, которое используется для лечения онкологических заболеваний. Оно впервые централизованно закупается за средства государственного бюджета в таком большом количестве.

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Эти системы позволяют с помощью рентгеновского или гамма-излучения воздействовать непосредственно на раковые клетки или опухоли во внутренних органах пациента, уничтожая их или останавливая рост, при этом пытаясь минимизировать повреждение здоровых тканей. Таким образом, лечение тяжелых стадий онкологии может происходить без хирургического вмешательства и с большей эффективностью.

Предварительно системы линейного ускорителя будут распределены в области: Сумская, Ровенская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Херсонская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Кировоградская, Харьковская, Киевская.

Средства, сэкономленные при проведении процедуры, будут направлены на дозакупку важного и инновационного оборудования. В частности, дополнительные магнитно-резонансные томографы и системы линейного ускорителя.

"Политика героев в медицинской сфере – это не только о травме или реабилитации. Это и о тех болезнях, динамика которых растет, а возраст молодеет, как следствие полномасштабной войны, развязанной россией. К сожалению, они будут с нами не один год Онкология в их числе, поэтому работаем над тем, чтобы украинские пациенты имели доступ к качественному современному лечению и диагностике.

Именно поэтому закупка 15 инновационных систем линейных ускорителей для онкоцентров – еще один шаг в этом направлении. Ведь несмотря на войну, Минздрав вместе с партнерами работают, чтобы качественная, доступная и безвозмездная медицинская помощь были доступны каждому, кто в этом нуждается", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Успешная закупка линейных ускорителей доказывает, что Украина вышла на качественно новый уровень обеспечения потребностей пациентов. Ведь речь идет о процедуре с наибольшей ожидаемой стоимостью в истории МЗУ. Несмотря на все сложности, нам удалось обеспечить потребности онкологических больных в инновационном оборудовании на уровне государства. Благодаря линейным ускорителям, приобретшим МЗУ, врачи смогут осуществлять точное, эффективное и персонализированное лечение раковых опухолей с минимальными побочными эффектами для пациентов", - добавил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.