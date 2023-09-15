Лабораторный анализ поможет в диагностике рака

Мужчины среднего и зрелого возраста чаще остальных болеют раком мочевого пузыря. Одна из самых распространенных и опасных видов рака развивается быстро и агрессивно, поражая другие органы. Если до сегодняшнего дня для диагностики заболевания врачи использовали компьютерную томографию и цистоскопию, то американские ученые проверили новый метод.

Инновационный тест анализа мочи быстро и точно диагностирует заболевание, позволяя как можно раньше начать лечение.

Тест uCGP: новый инструмент для точного диагноза

По данным американских ученых, простой анализ мочи поможет точно диагностировать уротелиальную карциному, а также предсказать риски ее возникновения у тех, кто находится под наблюдением. Ученые протестировали новый анализ комплексного геномного профилирования мочи uCGP у пациентов с гематурией (с наличием эритроцитов в моче).

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Тест со специфичностью 90% и чувствительностью 95% помог врачам выявить уротелиальную карциному у 95 пациентов с наличием заболевания из 100 и у 90 из 100 пациентов без раннего диагноза.

При этом анализ мочи был в 6 раз точнее у тех пациентов, у которых подозревали уротелиальный рак, по сравнению с традиционными клиническими факторами риска для прогнозирования болезни.

"Учитывая высокую эффективность в различных видах диагностики и мониторинга уротелиальной карциномы, uCGP демонстрирует большие перспективы для улучшения постановки диагноза", - утверждает доктор медицинских наук, директор программы генетики рака простаты в Массачусетской больнице Кейан Салари.

По мнению доктора, новый тест может стать эффективным и полезным инструментом для первичного скрининга для пациентов с гематурией.

Анализ мочи может устранить необходимость прохождения визуальных исследований, таких как компьютерная томография или цистоскопия, - уверен господин Салари.

Идентификатор генных мутаций: точный прогноз

Тест uCGP - это анализ мочи нового поколения, который может идентифицировать мутации в 60 генах, связанных с раком мочевого пузыря. Исследование показало, что тест точно прогнозирует будущий рак мочевого пузыря в 66% образцах мочи, включая даже те, которые были собраны за десять лет до тестирования.

В исследовании ученые использовали всего 581 образцов: 333 образца для классификации заболевания и разработки алгоритмов первоначальной диагностики, а также 248 образцов для слепой проверки.

Для первоначальной диагностики уротелиальной карциномы тест продемонстрировал специфичность 90% и чувствительность 95%. При анализе наиболее агрессивных опухолей он показал 100% чувствительность, что говорит о точности диагноза уротелиальной карциномы высокой степени злокачественности.

Тест также продемонстрировал положительную прогностическую ценность, аналогичную при цитологии: 45% против 42%, но гораздо более высокую чувствительность 79% против 25%.

Алгоритм молекулярного уровня также показал хорошие результаты: положительная прогностическая ценность для заболевания высокой степени злокачественности составила 88%, а специфичность - 95%.

Авторы исследования уверены: uCGP обеспечивает точную диагностику уротелиальной карциномы, а также максимально точно определяет риски развития заболевания у пациентов с гематурией и с уротелиальной карциномой.

Инновационный тест мочи uCGP открывает новые возможности для борьбы с раком мочевого пузыря. Таким образом, уже в ближайшем будущем уротелиальную карциому можно эффективно лечить на самых ранних стадиях.