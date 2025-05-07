Микропластик и рак: невидимая угроза внутри нас

В последние десятилетия врачи отмечают тревожную тенденцию: рост числа онкологических заболеваний среди молодых людей. Если раньше диагноз "рак" чаще ставили людям старшего возраста, то теперь всё чаще он звучит в адрес 20–40-летних. Одним из возможных факторов, способствующих этому росту, является воздействие микропластика на организм человека.

Что такое микропластик?

Микропластик — это крошечные частицы пластика которые образуются в результате разрушения пластиковых изделий. Эти частицы повсеместно присутствуют в окружающей среде: в воде, воздухе, почве и даже в продуктах питания.

Микропластик в организме человека

Исследования показывают, что микропластик может проникать в организм человека через пищу, воду и воздух. Он обнаружен в крови, лёгких, плаценте и даже в мозге человека . Это вызывает обеспокоенность учёных, поскольку микропластик может накапливаться в тканях и органах, потенциально вызывая воспалительные процессы и другие нарушения.

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Связь микропластика с онкологическими заболеваниями

Ряд исследований указывает на возможную связь между воздействием микропластика и развитием различных видов рака:

Рак лёгких и толстой кишки : Микропластик может вызывать хроническое воспаление лёгких, что повышает риск развития рака лёгких. Также он может нарушать микробиом кишечника, способствуя развитию колоректального рака.

: Микропластик может вызывать хроническое воспаление лёгких, что повышает риск развития рака лёгких. Также он может нарушать микробиом кишечника, способствуя развитию колоректального рака. Рак молочной железы : Некоторые виды микропластика, такие как полипропилен, могут усиливать экспрессию генов, связанных с метастазированием рака молочной железы.

: Некоторые виды микропластика, такие как полипропилен, могут усиливать экспрессию генов, связанных с метастазированием рака молочной железы. Рак печени: Исследования на животных показали, что микропластик может вызывать повреждение печени и способствовать развитию рака печени.

Механизмы воздействия микропластика

Микропластик может воздействовать на организм человека несколькими способами:

Воспаление : Микропластик может вызывать хроническое воспаление тканей, что является фактором риска для развития рака .

: Микропластик может вызывать хроническое воспаление тканей, что является фактором риска для развития рака . Генотоксичность : Некоторые виды микропластика могут повреждать ДНК клеток, что может привести к мутациям и развитию раковых опухолей .

: Некоторые виды микропластика могут повреждать ДНК клеток, что может привести к мутациям и развитию раковых опухолей . Нарушение гормонального баланса: Микропластик может содержать или переносить химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, такие как бисфенол А и фталаты, что может способствовать развитию гормонозависимых видов рака .

Как снизить воздействие микропластика

Хотя полностью избежать воздействия микропластика невозможно, есть меры, которые могут помочь снизить его количество в организме:

Использование стеклянной или металлической посуды: Избегайте хранения и разогрева пищи в пластиковой посуде, особенно в микроволновой печи. Фильтрация воды: Используйте фильтры для воды, способные задерживать микропластик. Выбор натуральных материалов: Отдавайте предпочтение одежде и текстилю из натуральных волокон, таких как хлопок и лен. Снижение потребления продуктов в пластиковой упаковке: Покупайте продукты на развес и используйте многоразовые сумки и контейнеры. Регулярная уборка: Пылесосьте и мойте полы влажной тряпкой, чтобы уменьшить количество микропластика в пыли.

Микропластик стал неотъемлемой частью нашей окружающей среды и, как показывают исследования, может оказывать негативное влияние на здоровье человека, включая повышение риска развития рака. Хотя необходимы дополнительные исследования для полного понимания всех механизмов воздействия, уже сейчас стоит принимать меры по снижению контакта с микропластиком в повседневной жизни.