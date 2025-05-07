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Микропластик и рак: невидимая угроза внутри нас

Виктор Литвиненко
Онкология
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Микропластик и рак: невидимая угроза внутри нас

В последние десятилетия врачи отмечают тревожную тенденцию: рост числа онкологических заболеваний среди молодых людей. Если раньше диагноз "рак" чаще ставили людям старшего возраста, то теперь всё чаще он звучит в адрес 20–40-летних. Одним из возможных факторов, способствующих этому росту, является воздействие микропластика на организм человека.

Что такое микропластик?

Микропластик — это крошечные частицы пластика которые образуются в результате разрушения пластиковых изделий. Эти частицы повсеместно присутствуют в окружающей среде: в воде, воздухе, почве и даже в продуктах питания.

Микропластик в организме человека

Исследования показывают, что микропластик может проникать в организм человека через пищу, воду и воздух. Он обнаружен в крови, лёгких, плаценте и даже в мозге человека . Это вызывает обеспокоенность учёных, поскольку микропластик может накапливаться в тканях и органах, потенциально вызывая воспалительные процессы и другие нарушения.

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Связь микропластика с онкологическими заболеваниями

Ряд исследований указывает на возможную связь между воздействием микропластика и развитием различных видов рака:

Механизмы воздействия микропластика

Микропластик может воздействовать на организм человека несколькими способами:

Как снизить воздействие микропластика

Хотя полностью избежать воздействия микропластика невозможно, есть меры, которые могут помочь снизить его количество в организме:

  1. Использование стеклянной или металлической посуды: Избегайте хранения и разогрева пищи в пластиковой посуде, особенно в микроволновой печи.
  2. Фильтрация воды: Используйте фильтры для воды, способные задерживать микропластик.
  3. Выбор натуральных материалов: Отдавайте предпочтение одежде и текстилю из натуральных волокон, таких как хлопок и лен.
  4. Снижение потребления продуктов в пластиковой упаковке: Покупайте продукты на развес и используйте многоразовые сумки и контейнеры.
  5. Регулярная уборка: Пылесосьте и мойте полы влажной тряпкой, чтобы уменьшить количество микропластика в пыли.

Микропластик стал неотъемлемой частью нашей окружающей среды и, как показывают исследования, может оказывать негативное влияние на здоровье человека, включая повышение риска развития рака. Хотя необходимы дополнительные исследования для полного понимания всех механизмов воздействия, уже сейчас стоит принимать меры по снижению контакта с микропластиком в повседневной жизни.

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