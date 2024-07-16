Молодым стали чаще диагностировать рак

По данным нового исследования, у молодых людей все чаще диагностируют рак желудочно–кишечного тракта – колоректальный рак и рак поджелудочной железы. Исследователи выяснили, что за последнее десятилетие показатели заболеваемости раком среди молодого населения существенно выросли. По мнению экспертов, это может быть связано с ожирением, диабетом и малоподвижным образом жизни.

Еще одна причина такого роста заболеваемости раком среди молодого населения – пандемия, поскольку именно в этот период многие избегали профилактической медицины и скрининга. "Важно помнить, что рак – это не только болезнь пожилых людей", – отмечают исследователи, рекомендуя следить за образом жизни уже в молодом возрасте.

Почему рак ЖКТ часто диагностируют у молодых людей?

Согласно новому исследованию, рак желудочно–кишечного тракта, включая колоректальный рак, рак поджелудочной железы и желчных протоков, чаще диагностируется у молодых людей, чем десять лет назад. Новое исследование показало, что за период с 2010 по 2019 год показатели раннего рака выросли на 0,74%.

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За десять последних лет число новых случаев раннего рака ЖКТ увеличилось с 6 431 в 2010 году до 7 383 в 2019 году, что составляет рост на 14,8%.

"Эти данные подтверждают результаты других исследований о росте заболеваемости раком ЖКТ среди молодого населения", – отмечает доктор медицины, доцент кафедры онкологии Медицинской школы Университета Северной Каролины Джейк Стайн. "Медицинское сообщество уже давно знает о росте заболеваемости раком ЖКТ и, в частности, колоректальным раком у молодых пациентов", – добавляет он.

Проблема не ограничивается ЖКТ

Исследование также выявило рост заболеваемости раком молочной железы, мочевыводящей системы и репродуктивной системы. "Это исследование дает четкие данные, которые показывают, что эти тенденции реальны", – подчеркивает доктор медицины, магистр наук, профессор эпидемиологии и онкологии Кала Вишванатан.

Однако доктор Вишванатан считает исследование недостаточно точным, поскольку оно не затрагивает показатели смертности среди молодых людей, умерших от рака. Рост заболеваемости раком среди молодого населения эксперт связывает с образом жизни, питанием и недостаточной активностью современных людей.

Доктор Мэтью Кулке, возглавляющий отделение гематологии и медицинской онкологии в Бостонском медицинском центре также уверен, что образ жизни играет ключевую роль в новой статистике заболеваемости раком:

"Известные факторы риска, такие как ожирение, диабет и отсутствие физических упражнений, могут играть свою роль в росте заболеваемости", – отмечает Кулке.

По мнению экспертов, рацион питания, в частности, высокое потребление алкоголя, обработанных пищевых продуктов и красного мяса, также может быть причиной увеличения числа случаев.

Демографические различия

Исследование показало, что заболеваемость раком на ранней стадии существенно различается в зависимости от различных демографических факторов. Среди женщин рост заболеваемости составил 4,35%, тогда как у мужчин показатели снизились на 4,91%. "У меня это вызывает беспокойство", – говорит доктор Вишванатан, подчеркивая рост заболеваемости у людей в возрасте от 30 до 39 лет.

Различия стали еще больше, когда исследователи сравнили результаты по расам. У людей азиатского или тихоокеанского происхождения, а также у испаноязычных наблюдалось увеличение ранних показателей рака на двузначные числа – 32,3% и 27,6% соответственно. У коренных американцев также наблюдалось увеличение на 2,3%, в то время как показатели ранних показателей рака снизились как среди белых, так и среди темнокожих американцев.

Влияние пандемии: отсутствие профилактики

Пандемия COVID–19 также могла сыграть свою роль в увеличении числа случаев рака. "Пандемия обострила многие социальные детерминанты здоровья. Многие люди избегали профилактической медицинской помощи, включая маммографию и колоноскопию, что может привести к росту числа случаев рака на поздних стадиях", – отмечает доктор Стайн.

Многие из факторов, которые могут повышать риск рака, – ожирение, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, стали более распространенными во время пандемии.

Как уменьшить риски?

Чтобы снизить риски рака в молодом возрасте, врачи рекомендуют поддерживать здоровый вес, придерживаться здорового питания, избегать курения и защищать кожу от солнца. "Важно помнить, что рак – это не только болезнь пожилых людей. Заботьтесь о своем здоровье уже сейчас", – говорит Стайн.

Доктор также добавляет, что эти стратегии не являются абсолютно надежными, но быть готовым и знать о факторах риска раннего возникновения рака – это первый шаг к его раннему выявлению.

Планы на будущее

В связи с ростом заболеваемости раком ЖКТ и других видов рака среди молодых людей, возможны изменения в рекомендациях по скринингу. Например, в 2021 году Целевая группа по профилактическим мероприятиям США снизила рекомендуемый возраст для скрининга колоректального рака с 50 до 45 лет.

Вполне возможно, что в ближайшие годы рекомендации по скринингу других заболеваний, например, рака желудочно–кишечного тракта или молочной железы, будут скорректированы аналогичным образом.

"Мы пока не дошли до того, чтобы говорить, что нам следует проводить скрининговые тесты, такие как маммография или колоноскопия, у молодых пациентов, но будущие исследования могут помочь изучить это глубже", – отмечает Стайн.

Эксперт также отмечает важность доступа к скринингу на рак всех слоев населения. Подобные исследования прежде всего важны для того, чтобы специалисты в области здравоохранения и сами пациенты могли лучше осознавать и понимать риски заболевания раком.

Здоровая пища, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса и регулярные тренировки – привычки, которые, по мнению экспертов, следует внедрять в свою жизнь в любом возрасте во избежание раннего рака.