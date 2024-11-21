МЗУ приобрели 6 комплектов систем линейных ускорителей

Медицинские закупки Украины (МЗУ) приобрели по заказу Министерства здравоохранения (МОЗ) еще 6 комплектов систем линейных ускорителей на общую сумму 347,4 млн. грн.

Эта закупка стала возможна благодаря тому, что Кабинет Министров Украины принял перераспределение более 300 млн грн на программу "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", а именно на закупку современного медицинского оборудования - линейных ускорителей. Производитель закупленных систем линейных ускорителей – Elekta Solutions Ab, Швеция. Цена одного комплекта составляет 57,9 млн. грн.

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Отметим, что такую закупку МЗУ осуществили во второй раз: в прошлом году мы приобрели 15 линейных ускорителей на сумму 541 млн. грн. В этом году они были поставлены в учреждения здравоохранения Полтавы, Сум, Черкасс, Киева, Одессы, Львова.

С помощью систем линейного ускорителя врачи могут таргетированно воздействовать на раковые клетки во внутренних органах, используя излучение. То есть оборудование позволяет полностью уничтожить или остановить рост опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей пациента.

"Это дорогостоящее тяжелое оборудование считается золотым стандартом в лечении онкологических заболеваний за счет высокой эффективности, точности и универсальности. Благодаря этим преимуществам линейные ускорители значительно улучшают шансы на успешное лечение онкологических заболеваний, а это то, ради чего мы ежедневно работаем", – отметил и.о. о. генерального директора МЗУ Олег Клец.

Шведская компания Elekta Solutions Ab активно работает с украинскими медицинскими учреждениями, внедряя новейшие медицинские технологии в лечение онкологических заболеваний и патологических состояний головного мозга.