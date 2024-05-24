МЗУ закупили онкопрепарат в рекордные сроки

Медицинские закупки Украины в этом году закупили лекарственное средство Гемцитабин для лечения онкологических заболеваний и уже получили его на состав собственного филиала Медснабжения.

Это рекордно быстрая закупка, поскольку с момента заключения договора и до поставки на склад в Украине прошло всего две недели. В настоящее время продолжается развоз этого препарата в регионы.

Речь о лекарственном средстве под международным непатентованным названием Гемцитабин 1000 мг для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также Гемцитабин в дозировках 200 мг и 1000 мг для лечения взрослых пациентов.

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Всего было закуплено и получено на склад филиала Медпостачання почти восемь тысяч флаконов на общую сумму более восьми миллионов гривен.

Почему эта закупка была критически важной?

В начале апреля 2024 Госликслужба запретила реализацию, хранение и применение препарата Гемцитабин одного из двух производителей, с которыми МЗУ заключили договоры.

"Для нас в Медицинских закупках Украины самое важное – здоровье пациентов. Мы понимаем важность непрерывного лечения, особенно когда речь идет о таких заболеваниях, как онкология. Поэтому команда МЗУ приняла неотложные меры, чтобы предотвратить возможный дефицит онкопрепарата в больницах", – отмечает заместитель. гендиректора по управлению поставками МЗУ Олег Клец.

Напомним, Медзакупки Украины переходят к трехлетнему планированию закупок медицинских товаров.