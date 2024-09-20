Национальный институт рака получил линейный ускоритель

Новый ускоритель Elekta Harmony был поставлен в Национальный институт рака (НИР) согласно распределению Министерства здравоохранения Украины (МОЗ). Это оборудование в прошлом году впервые приобрели медицинские закупки Украины по заказу Минздрава.

Речь о закупке на централизованном уровне 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн, четыре из которых уже поставлены в Украину, пятая – получила Национальный институт рака.

"На этой неделе в НИР приехал пятый линейный ускоритель, который МЗУ закупили по заказу Минздрава в прошлом году. Всего закупили 15 штук с рекордной экономией. Никто не верил в то, что это реально и что оборудование приедет. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний в Украине", – отметил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

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"Чрезвычайное событие произошло в Институте рака. Мы пятая больница, которая получила линейный ускоритель. Это будет второй линейный ускоритель в нашем заведении. И мы надеемся, что после запуска оборудования очереди на лечебные процедуры уменьшатся. Ввод этого линейного ускорителя позволит увеличить количество пациентов до 50 человек в день", – добавила генеральный директор Национального института рака Елена Ефименко.

По словам и. руководителя клиники радиологии Национального института рака Максима Палия, линейный ускоритель позволит значительно снизить ожидания в проведении лечения для людей с онкоболезнями и повысит качество лучевой терапии в НИР.

Справочно. В прошлом году впервые была реализована централизованная закупка такого сложного оборудования в большом количестве за государственные средства. В общей сложности МЗУ приобрели 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн. При этом ожидаемая стоимость составила более 1 млрд грн, но благодаря эффективной работе с рынком МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% средств доказанного бюджета.