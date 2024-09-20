MedOboz

Национальный институт рака получил линейный ускоритель

Виктор Литвиненко
Онкология
39
Национальный институт рака получил линейный ускоритель

Новый ускоритель Elekta Harmony был поставлен в Национальный институт рака (НИР) согласно распределению Министерства здравоохранения Украины (МОЗ). Это оборудование в прошлом году впервые приобрели медицинские закупки Украины по заказу Минздрава.

Речь о закупке на централизованном уровне 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн, четыре из которых уже поставлены в Украину, пятая – получила Национальный институт рака.

"На этой неделе в НИР приехал пятый линейный ускоритель, который МЗУ закупили по заказу Минздрава в прошлом году. Всего закупили 15 штук с рекордной экономией. Никто не верил в то, что это реально и что оборудование приедет. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний в Украине", – отметил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Видео дня

"Чрезвычайное событие произошло в Институте рака. Мы пятая больница, которая получила линейный ускоритель. Это будет второй линейный ускоритель в нашем заведении. И мы надеемся, что после запуска оборудования очереди на лечебные процедуры уменьшатся. Ввод этого линейного ускорителя позволит увеличить количество пациентов до 50 человек в день", – добавила генеральный директор Национального института рака Елена Ефименко.

По словам и. руководителя клиники радиологии Национального института рака Максима Палия, линейный ускоритель позволит значительно снизить ожидания в проведении лечения для людей с онкоболезнями и повысит качество лучевой терапии в НИР.

Справочно. В прошлом году впервые была реализована централизованная закупка такого сложного оборудования в большом количестве за государственные средства. В общей сложности МЗУ приобрели 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн. При этом ожидаемая стоимость составила более 1 млрд грн, но благодаря эффективной работе с рынком МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% средств доказанного бюджета.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Медицинские нововведения в УкраинеМедицинская реформаМедицинский справочникврачимедицинаэпидемия ракаНациональный институт ракалечение рака

Популярные врачи

Лекарства