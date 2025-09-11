Европейский регулятор дал зеленый свет иммунотерапии Keytruda (пембролизумаб) в сочетании с химиотерапией для лечения тройного негативного рака груди (TNBC) с высоким уровнем экспрессии PD-L1.

Почему это важно

Тройной негативный рак груди – один из самых сложных в лечении типов опухолей. Даже при раннем выявлении до 40% пациенток сталкиваются с рецидивом после стандартной терапии. Именно поэтому появление новых эффективных опций имеет большое значение.

Что именно одобрено

Европейская комиссия разрешила применение Keytruda вместе с химиотерапией в качестве терапии первой линии для пациентов с местнорецидивным, неоперабельным или метастатическим TNBC, если уровень экспрессии PD-L1 составляет ≥10.

Видео дня

По данным компании Merck, Keytruda стал первым ингибитором контрольных точек, который в такой комбинации показал статистически значимое улучшение общей выживаемости у этой группы больных.

Что такое Keytruda

Keytruda – иммунотерапевтический препарат класса ингибиторов PD-1. Он "разблокирует" иммунные клетки (Т-лимфоциты), позволяя им атаковать опухолевые клетки. В США пембролизумаб уже одобрен для более 30 показаний – от рака легких и печени до меланомы и некоторых лимфом.

Доказательства эффективности

Решение ЕС и FDA базировалось на результатах большого клинического исследования KEYNOTE-522 с участием 1174 пациентов с TNBC высокого риска. Результаты, представленные на нынешней конференции ESMO, показали:

снижение риска смерти на 27% по сравнению с одной химиотерапией,

по сравнению с одной химиотерапией, продление жизни на 6,9–23 месяца ,

, уменьшение риска прогрессирования или смерти на 35%.

Побочные эффекты

Как и другие иммунотерапии, Keytruda может вызывать иммунно-опосредованные побочные реакции, которые иногда являются серьезными или даже опасными для жизни. Среди них – гепатит, пневмонит, колит, нефрит, эндокринные и дерматологические поражения. Важным является раннее выявление этих осложнений и своевременное лечение, в частности кортикостероидами.

Контекст

Это первое одобрение Keytruda для лечения рака груди в Европе. Препарат усиливает позиции Merck на рынке и становится конкурентом иммунотерапии Roche (Tecentriq), которая также применяется при TNBC.