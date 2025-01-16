Как оформить инвалидность согласно новым правилам: пошаговое руководство

Начало нового 2025 года ознаменовалось для украинцев многими изменениями. В частности, с 1 января начали действовать новые правила определения статуса инвалидности.

Как эти изменения реализуются?

Что нужно знать и как действовать пациентам, чтобы согласно новым правилам получить статус инвалидности и необходимые документы?

Оценка повседневного функционирования человека

Согласно новым требованиям МЗО Киевский Городской Клинический Онкологический Центр сформировал экспертные команды врачей-практиков для проведения оценки повседневного функционирования человека.

"Организация работы экспертной команды полностью отвечает требованиям", – отмечает Андрей Кондратенко – директор КНП "КМКОЦ", кандидат медицинских наук, врач-хирург-онколог высшей категории.

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Где, как и кем проводится оценка в КНП "КМКОЦ"?

Для проведения оценки повседневного функционирования человека в КНП "КМКОЦ" выделено специальное помещение на первом этаже. Для пациентов с ограниченной мобильностью предусмотрен удобный доступ.

Работает 9 команд. В каждой 3 специалиста. Задействовано большее количество специалистов. Их работа в команде чередуется с профессиональной врачебной деятельностью.

Согласно новым правилам процесс установления статуса инвалидности полностью цифровизирован.

Что больше НЕ нужно делать для получения статуса

выполнять требование о пребывании на больничном не менее 120 дней;

проходить ЛКК.

При наличии данных лечащий врач (онколог) сформулирует соответствующие документы для дальнейшего проведения процесса оценки в любой момент.

Каждый пациент может выбрать место и время проведения оценки.

В соответствии с результатами проведенной оценки:

устанавливается статус инвалидности;

при необходимости назначаются средства реабилитации;

обновляется индивидуальная программа реабилитации;

определяется степень утраты трудоспособности.

Кто может проходить оценку в КНП "КМКОЦ"?

Пройти оценку функционирования человека в КНП "КМКОЦ" когут

пациенты – военные и гражданские лица, с онкологическим диагнозом.

Бессрочное и решение МСЭК с неоконченным периодом действия

У многих людей возникает вполне понятный вопрос: что делать, если срок действия статуса по предварительному решению МСЭК еще не истек или решение было бессрочным?

Если решение МСЭК было бессрочным, если срок действия статуса по предыдущему решению МСЭК еще не истек, пациентам с инвалидностью не нужно обращаться за продолжением действия документов, выплат и льгот.

Пошаговый алгоритм действий по новым правилам:

Обратитесь к лечащему врачу.

При обращении пациент должен предоставить личные документы: - паспорт - ИНН - военно-учетный документ - результаты обследований и документы, подтверждающие причину инвалидности.