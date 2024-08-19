Официальное заявление Медицинских закупок Украины по поводу закупок лекарств от онкологических болезней

В апреле 2024 года Медицинские закупки Украины объявили два тендера на закупку лекарственного средства Эверолимус в дозировках 5 и 10 мг, который предназначен для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Указанные торги ( Эверолимус 5 мг, Эверолимус 10 мг) были объявлены на количество исходя из трехлетней потребности в этом препарате на 2024-2026 годы, чтобы пациенты были гарантированно им обеспечены в последующие три года.

Ожидаемая стоимость закупки Эверолимуса в дозировке 5 мг в количестве 233 460 таблеток составила 91,05 млн грн (9,83 долл./табл.), а 10 мг в количестве 514 320 таблеток – 384,2 млн грн (18,81 долл./табл. .). Цена была сформирована на основе закупочных цен в предыдущие периоды. Чтобы убедиться в этом, вы можете просмотреть тендеры предыдущих лет.

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Это свидетельствует о том, что, начиная с 2021 года, стоимость препарата в закупках МЗУ постоянно снижалась в валютном эквиваленте. В частности, цена за единицу препарата в дозировке 5 мг в 2021 году составила 18,24 долл./табл. против 10,66 долл./табл. в 2023 году; в дозировке 10 мг – 31,31 долл./табл. в 2021 году против 17,32 долл./табл. в 2023 году.

По имеющейся информации на рынке Восточной Европы средняя цена этого генерического препарата в 2024 году в дозировке 5 мг составляет 31,42 долл./табл., за 10 мг – 40,23 долл./табл. То есть, цена закупки в Украине ниже, чем в Болгарии, Чехии, Эстонии, Хорватии, Румынии и т.д.

Свои предложения на торги на закупку Эверолимуса подали три компании, по результатам аукциона система Prozorro автоматически определила наиболее экономически выгодным предложение компании, предложившей наименьшую стоимость.

Учитывая, что такое ценовое предложение по алгоритмам системы Prozorro попало под понятие "аномально низкое", система автоматически направила требование победителю аукциона предоставить обоснование аномально низкой цены. В ответ победитель аукциона загрузил в систему письменное обоснование, отметив, в частности, имеющую специальную скидку от поставщика на предлагаемое лекарственное средство.

Тендерные предложения участника с самым низким ценовым предложением в обеих процедурах закупки были проверены МЗУ и в результате был определен победитель торгов и обнародовано намерение заключить договор.

Однако, после определения победителя обе процедуры были обжалованы в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), а на период рассмотрения жалоб все сроки в закупках были приостановлены. По результатам их рассмотрения АМКУ обязал МЗУ отклонить предложения победителя из-за несоответствия условиям технической спецификации.

Согласно законодательству решения АМКУ являются обязательными к исполнению. В результате, во исполнение этого решения Медзакупки отклонили предложение первого участника, после чего система Prozorro автоматически вернула торги на этап квалификации и рассмотрения предложений.

Затем участник, предложения которого были отклонены, также подал жалобы в АМКУ, требуя пересмотреть основания его отклонения и повторно определить победителем. Однако в результате рассмотрения АМКУ оставил свою позицию без изменений и не удовлетворил жалобы участника с самым низким ценовым предложением.

В настоящее время торги находятся на этапе квалификации.

В обеих торгах Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) провела мониторинг и не установила нарушений.

Подчеркиваем, что мы в своей деятельности неукоснительно руководствуемся нормами действующего законодательства, принципами соблюдения добросовестной конкуренции среди участников, максимальной экономии и эффективности, открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, а также предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений.

Какое обеспечение больниц Украины указанным препаратом?

Приказами от 24 и 25 июля МЗУ распределили Эверолимус (в трех дозировках 2,5 мг, 5 мг и 10 мг ) и ныне лекарственные средства развозятся в больницы, что позволит обеспечить медучреждения на 6, 4 и 2 месяца соответственно.

Кроме того, на складе МЗУ сейчас находится 7470 таблеток Эверолимуса в дозировке 5 мг, которые будут распределены и поставлены в регионы в октябре.

Со своей стороны МЗУ приложат максимальные усилия, чтобы своевременно обеспечить наличие указанного препарата в больницах и как можно быстрее осуществить закупки, чтобы пациенты имели уверенность в том, что их лечение будет непрерывным, а закупки – бережливыми для госбюджета.