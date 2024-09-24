Пестициды вызывают рак: новые данные ученых

Современное сельское хозяйство сложно представить без пестицидов, которые повышают урожайность, смягчая нехватку продовольствия на фоне быстрого роста населения в мире. Однако ученые все больше убеждаются в том, что воздействие пестицидов связаны с ежегодным ростом неврологических заболеваний, ослаблением иммунной функции и повышенным риском развития рака.

Одно из недавних исследований, проведенных в США, показало связь между воздействием пестицидов и риском развития таких видов рака, как колоректальный рак, рак легких, лейкемия у детей и взрослых, лимфома и рак поджелудочной железы.

Недостаток комплексных исследований

Хоть новый анализ сосредоточен лишь на определенные группы людей с воздействием определенных пестицидов, эксперты все больше обеспокоены действием пестицидов на организм человека. Некоторые из них уже называют пестициды "новым видом курения".

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Несмотря на то, что существует множество данных о вреде пестицидов, до сих пор не было проведено комплексной оценки их влияния на более широкие группы населения. Недавнее исследование, проведенное в США, ставило цель восполнить этот пробел, оценив риск рака среди населения, подвергающегося воздействию пестицидов.

Учёные разработали модель, которая учитывает данные об использовании пестицидов и другие факторы, чтобы оценить, какие регионы подвержены наибольшему риску развития раковых заболеваний.

Эксперты рассчитали риск рака: самым уязвимым оказался Средний Запад

Модель позволила выявить регионы с самым высоким и низким уровнем дополнительного риска рака, вызванного воздействием пестицидов. Для оценки риска исследователи использовали данные из различных источников:

данные об использовании пестицидов: информация о 69 видах пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве США до 2019 году;

статистика заболеваемости раком: данные за 2015-2019 годы, которые охватывают рак мочевого пузыря, колоректальный рак, лейкемия, рак легких и поджелудочной железы;

прочие факторы: данные о курении, социальной уязвимости, использовании земель и численности населения.

Исследование показало, что Средний Запад США, где активно выращивается кукуруза, оказался регионом с наибольшим риском, связанным с использованием пестицидов.

В этом регионе наблюдается ежегодный прирост числа раковых заболеваний на 154 541 случай больше по сравнению с регионами с наименьшим риском.

Это касается, в том числе, таких видов рака, как колоректальный и рак поджелудочной железы, с увеличением на 20 927 и 3 835 случаев соответственно.

Воздействие пестицидов сравнили с курением

Исследователи также сравнили влияние пестицидов и курения на риск развития рака. В некоторых случаях пестициды оказались более опасными, чем курение. Например, риск неходжкинской лимфомы пестициды увеличили риск на 154,1%, в то время как курение дало меньший прирост.

Авторы исследования уверены, что необходимо учитывать оба фактора при оценке рисков для здоровья. Исследование открыло новый взгляд на воздействие пестицидов на здоровье, в особенности на риск развития некоторых видов рака. Учитывая значительные риски для общественного здоровья, авторы призвали к усилению информирования населения, особенно в наиболее уязвимых регионах.