ПЭТ-КТ: эффективная диагностика рака

Страх, растерянность, беспомощность - большинство людей воспринимает рак, как смертный приговор. Но сегодня при своевременном диагностировании и лечении многие пациенты выздоравливают и живут в ремиссии долгие годы. Примечательно, что большинство пациентов, выживших после рака, - выходцы из экономически развитых стран, таких как страны Европы и США.

Как говорят ученые, смертность больных раком снизилась благодаря научному прогрессу, включая усовершенствование технологий и оборудования для диагностики. Позитронно-Эмиссионная Томография (ПЭТ-КТ) – один из наиболее современных информативных методов диагностики онкологических заболеваний, доступный в Украине. Сколько стоит диагностика? Чем она отличается от КТ? И почему такая технология может спасать жизни?

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Информативность и точность диагноза

Именно ранняя качественная диагностика повышает все шансы на успешное лечение онкологических заболеваний. Ведь рак, диагностированный на ранней стадии, еще не распространился в организме, что в разы повышает эффективность лечения. Именно современные технологии диагностики позволяют как можно оперативнее выявить опасные патологии.

Стоит отметить, что любой метод радиологической визуализации не может иметь 100% чувствительность для выявления рака. Поэтому врачи часто используют несколько способов визуализаций, дополняющих друг друга. К тому же существует множество похожих патологий, которые сложно различить без качественной, точной диагностики.

К примеру, радиологическая визуализация не может без морфологической верификации отличить небольшую доброкачественную опухоль от злокачественной. Чтобы повысить точность диагностирования, эффективнее всего совмещать несколько методов, - уверены врачи.

Позитронно-эмиссионная томография – один из наиболее современных и точных методов диагностики онкологических заболеваний, который позволяет выявить патологии на самых ранних стадиях рака, а также наблюдать за состоянием пациента после лечения. ПЭТ-КТ рекомендован в таких случаях:

для определения точной локации опухоли, ее размера и формы;

для изучения распространенности рака по всему организму перед хирургическим вмешательством;

для составления плана лучевой терапии;

увидеть, как болезнь реагирует на лечение;

убедиться, что нет рецидива.

Здоровье - дороже или сколько стоит ПЭТ-КТ в Украине?

Позитронно-эмиссионная томография достаточно дорогостоящая процедура. Современные онкологические клиники проводят диагностику рака с помощью технологии ПЭТ-КТ примерно за 20 000 гривен. Аргументируют высокой информативностью диагностирования, что в разы повышает эффективность лечения.

В чем разница между КТ и ПЭТ-КТ?

Для выявления наличия раковых клеток в организме с помощью компьютерной томографии с контрастом используют йодосодержащий препарат, а при ПЭТ-КТ применяют радиофармпрепарат:

таким образом, гамма-излучение радионуклидов, которое регистрирует томограф при проведении ПЭТ-КТ, позволяет обнаружить опухоли размером менее миллиметра. КТ или МРТ томографы не позволяют диагностировать онкологические патологии на таких ранних стадиях.

Рекомендован ли ПЭТ-КТ здоровому человеку?

Здоровый человек может проходить диагностику ПЭТ-КТ, поскольку при обследовании с использованием позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии человеческий организм получает лучевую нагрузку в пределах от 3,7 до 8 мЗв. Допустимый предел облучения у здоровых людей не должен превышать 20 мЗв, а у пациентов с онкологической патологией – не выше 300 мЗв.

Врачи рекомендуют не делать ПЭТ-КТ с контрастом в течение 21 дня после последней процедуры химиотерапии, 7 дней после биопсии, 60 дней после оперативного вмешательства и 90 дней – после курса лучевой терапии.

Направление врача на ПЭТ-КТ, как правило, пациент получает после предварительного обследования УЗИ, МРТ, КТ, сцинтиграфии и т.д.. Если полученных данных оказывается недостаточно, врач может рекомендовать ПЭТ-сканирование.

Использование позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии позволяет с максимальной точностью определить состояние пациента. Несмотря на высокую стоимость процедуры, она может стать ключевым звеном в правильном и своевременном лечении рака, а значит и спасении жизни сотен тысяч пациентов. Как показывает мировая практика, инновационные технологии для диагностики играют решающую роль в успешном лечении онкологических патологий.