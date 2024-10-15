Приобретенные МЗУ линейные ускорители получили медучреждения Луцка и Полтавы

Еще две успешные поставки линейного ускорителя Elekta Harmony прошли в первой половине октября. Это оборудование для лечения онкологических заболеваний получили Волынская областная клиническая больница и Полтавский областной клинический онкологический диспансер.

Это оборудование, которое приобрели Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения, ожидает инсталляции в указанных медучреждениях.

Более 1500 тысяч километров такое расстояние от Нидерландов до Украины преодолевает каждый линейный ускоритель, чтобы доехать до нашего государства. Но на самом деле его маршрут значительно длиннее, ведь некоторые его составляющие производятся в разных уголках мира для того, чтобы потом их собрали в отдельную конструкцию. Линейные ускорители предназначены для лечения онкологических заболеваний, с помощью которых врачи могут таргетированно воздействовать на опухоли во внутренних органах, используя облучение. Это позволяет полностью уничтожить или остановить рост опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей пациента. "Самостоятельно такое оборудование трудно закупить. У нас уже был опыт инсталляции линейного ускорителя и это очень сложный процесс. Но когда появилась возможность получить их еще от государства, мы были двумя руками "за", не смотря на все трудности. Это наш второй линейник, мы приближаемся к тому желаемому количеству аппаратов и не планируем останавливаться на этом и при случае будем принять еще не один линейный ускоритель, чтобы наши пациенты получали помощь вовремя и качественно. За год мы пролечиваем в среднем 11 тысяч пациентов, как правило, 50% получают лучевую терапию. Орест Волк. В прошлом году впервые была реализована централизованная закупка такого сложного оборудования по заказу Министерства здравоохранения Украины в большом количестве за государственные средства. В общей сложности МЗУ приобрели 15 систем линейного ускорителя на сумму 541 млн грн. При этом ожидаемая стоимость составила более 1 млрд грн, но благодаря эффективной работе с рынком МЗУ удалось сэкономить 482 млн грн или 47% средств доказанного бюджета.

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Эти линейные ускорители шестой и седьмой из пятнадцати приобретенных. Поставки столь крупного сложного оборудования продолжаются.