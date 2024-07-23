Рак простаты: возраст, генетика и инновационные методы диагностики

Рак простаты - это один из наиболее распространенных типов рака среди мужчин во всем мире. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно 13 мужчин из 100 страдают от данного заболевания. Именно возраст является основным фактором риска рака простаты. Хоть врачи и рекомендуют мужчинам регулярное обследование в возрасте 55-69 лет, однако эксперты наблюдают заболевание и в более молодом возрасте.

Например, афроамериканцы склонны к развитию рака простаты в более молодом возрасте - от 44-46 лет. До сегодняшнего дня врачам неизвестны причины развития заболевания, однако по данным нескольких исследований, генетика, возраст и ожирение могут провоцировать рак простаты. Как заботиться о своем здоровье мужчинам после 55 лет и какие виды скрининга предлагает современная медицина?

Рак простаты и возраст

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Предстательная железа - это небольшая железа в малом тазу, которая является частью мужской репродуктивной системы. Она находится между половым членом и мочевым пузырем, окружая уретру. Основная функция простаты - выработка густой белой жидкости, которая при смешивании со спермой образует сперму.

Риск рака простаты увеличивается с возрастом. По данным исследования 2018 года, врачи диагностируют рак простаты у 1 из 350 мужчин моложе 50 лет, у 1 из 52 мужчин в возрасте от 50 до 59 лет, и у почти 60% мужчин старше 65 лет.

У афроамериканских мужчин заболеваемость раком простаты выше, чем у других групп, и вероятность смертельного исхода у них более чем в два раза выше. Афроамериканцы также подвержены риску развития рака простаты в более молодом возрасте, что требует более раннего скрининга.

Однако ранний скрининг рака простаты сопряжен с потенциальными рисками, такими как ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Процедура также может помочь выявить возможные признаки рака. Врач обычно проводит биопсию для точного определения наличия рака.

Некоторые эксперты рекомендуют людям с высоким риском начинать скрининг в возрасте 45 лет, что на 5-10 лет раньше рекомендуемого возраста для других мужчин.

Симптомы и причины рака простаты

Симптомы рака простаты обычно проявляются, когда предстательная железа увеличивается и начинает влиять на уретру. Эти симптомы обычно включают:

повышенную потребность в мочеиспускании;

напряжение во время мочеиспускания;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Хотя эти симптомы могут указывать на рак простаты, они также могут быть вызваны другими состояниями, такими как увеличение предстательной железы. Симптомы рака предстательной железы обычно не проявляются до тех пор, пока орган не увеличивается настолько в размере, что давит на трубку, по которой моча движется из мочевого пузыря и выходит из полового члена.

Ученым пока не известны причины рака простаты, однако возраст, генетика и ожирение увеличивают риск развития этого заболевания. Рак предстательной железы чаще встречается у чернокожих мужчин и реже у мужчин азиатской расы.

Мужчины, чьи отцы или братья болели раком простаты, имеют повышенный риск. Шансы заболеть раком простаты увеличиваются в возрасте 50 лет и старше. Недавние исследования также показывают, что ожирение увеличивает риск рака простаты.

Тесты на рак простаты: преимущества PSMA ПЭТ-КТ

Наиболее часто используемые тесты на рак простаты включают:

анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА);

физическое обследование простаты (пальцевое ректальное исследование, или DRE); МРТ;

биопсию.

Все тесты, используемые для диагностики заболевания, имеют свои преимущества и риски, которые ваш врач должен обсудить с вами. К примеру, исследование PSMA ПЭТ-КТ, которое уже доступно в Украине, - это современный метод диагностики рака простаты, который объединяющий ПЭТ и КТ для точного определения расположения и размера поражений.

Позитронно-эмиссионная томография обнаруживает радиоактивные вещества, которые накапливаются в раковых тканях. А компьютерная томография создает детальные изображения органов.

Метод PSMA ПЭТ-КТ позволяет выявлять даже маленькие очаги рака и оценивать распространение заболевания. Данный метод важен для диагностики и наблюдением за лечением онкологических заболеваний.

Радиофармпрепарат используется в малых дозах и быстро выводится из организма, обеспечивая минимальный риск для пациента. PSMA ПЭТ-КТ является безопасной процедурой с минимальным риском.

Лечение рака простаты: терапия наиболее эффективна на ранней стадии

Если рак предстательной железы обнаружен на ранней стадии и не вызывает симптомов, врач может порекомендовать так называемое "активное наблюдение". Лечение рака простаты включает хирургическое удаление простаты, радиотерапию и гормональную терапию.

Все варианты лечения имеют риски серьезных побочных эффектов, таких как эректильная дисфункция и проблемы с мочеиспусканием.

Рак простаты легко поддается лечению, если терапию начинают на ранних стадиях. В некоторых случаях диагноз ставится лишь на поздней стадии, когда рак уже распространился на другие части тела. В таком случае лечение направлено на продление жизни и облегчение симптомов.

Понимание факторов риска и регулярное обследование могут помочь в раннем выявлении и успешном лечении рака простаты. Технологии, такие как PSMA ПЭТ-КТ, играют важную роль в диагностике и управлении этим заболеванием, предоставляя пациентам более точные и эффективные варианты диагностики и лечения.