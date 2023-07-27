Рекомендации ВОЗ устарели? Почему нужен скрининг на рак шейки матки женщинам 65+

Своевременный скрининг на рак шейки матки позволяет женщинам остановить развитие заболевания и повысить качество и продолжительность жизни. До сегодняшнего дня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать обследование женщинам от 21 до 65 лет. Но новые научные исследования американских ученых, опубликованные в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention подтверждают: женщинам, старше 65 лет нужен скрининг, поскольку именно у них наивысший риск рака на поздних стадиях.

Новые научные данные Калифорнийского университета в Дэвисе

По клиническим данным, почти 70% возникновения заболевания связано с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ). При обнаружении онкогенных типов ВПЧ есть высокий риск развития рака шейки матки. Все виды скрининговых тестов эффективно обнаруживают предраковые состояния. Именно поэтому женщинам рекомендуют делать их каждые 3-5 лет.

До сегодняшнего дня скрининг был рекомендован женщинам до 65 лет. Американские исследователи изучили данные 21 442 пациенток старше 21 года с первичным диагнозом рака шейки матки в период с 2009 по 2018 год. Интерес и беспокойство ученых вызывал тот факт, что 17% женщин были старше 65 лет.

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Исследователи обнаружили, что среди женщин старше 65 лет 71% пациенток имеют позднюю стадию рака по сравнению с лишь 48% женщин в возрасте до 65 лет.

Рекомендации ВОЗ ошибочны?

Следует отметить, что существуют твердые международные рекомендации, основанные на данных о том, что женщинам старше 65 лет может не потребоваться рутинный скрининг рака шейки матки, - говорит доктор медицинских наук, врач-онколог Мори Маркман из Центра лечения рака Америки.

"Когда делались эти заявления, всегда было ясно, что это касается тех женщин, которые десятилетиями проходили рутинный скрининг с молодого возраста. И если при этом все скрининги были отрицательными, то, возможно, их можно не делать после 65 лет. Но это не относится к женщинам, которые не проходили надлежащего скрининга!", - утверждает доктор Маркман.

Врач рекомендует женщинам старше 65 лет, которые не проходили надлежащего теста, пройти скрининг на рак шейки матки, поскольку именно в этом возрасте высокий риск рака уже на поздних стадиях.

Американские онкологи считают новое исследование важным и, как никогда, актуальным для мировой врачебной практики. Доктор Маркман призывает врачей внимательнее исследовать пациенток старше 65 лет. И уже допускает, что пора менять международные рекомендации ВОЗ относительно скрининга на рак шейки матки.