Рак простаты – один из самых распространенных видов рака в мире, который поражает мужчин в возрасте 50–65 лет. Он занимает второе место по распространенности рака среди мужского населения. На ранних стадиях заболевание может вызывать проблемы с мочеиспусканием, включая частые позывы, затрудненное или болезненное мочеиспускание.

Болезнь опасна тем, что может метастазировать в другие части тела, такие как кости, печень и легкие, что осложняет лечение и ухудшает прогноз. До сегодняшнего дня гормональная терапия рака предстательной железы включала лишь инъекционные препараты.

С недавних пор Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи NICE рекомендовал первую оральную гормональную терапию для лечения рака простаты на поздних стадиях.

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Новый стандарт в терапии рака простаты

Новый препарат Relugolix (Orgovyx, Accord) относится к андрогенной депривационной терапии. В отличие от других гормональных лекарств, которые вводятся инъекционно, Relugolix принимается в виде таблеток, что дает пациентам возможность лечиться дома.

Это первое пероральное лечение от рака простаты на поздних стадиях, одобренное NICE. По данным института здравоохранения, более 40 000 мужчин в Англии могут получить пользу от лечения.

Релуголикс рекомендован как вариант лечения рака предстательной железы даже на поздних стадиях:

наряду с лучевой терапией при локализованном или местно–распространенном гормоночувствительном раке предстательной железы высокого риска;

в качестве терапии перед лучевой терапией при локализованном или местно–распространенном гормоночувствительном раке предстательной железы высокого риска.

Исследование HERO доказало эффективность Relugolix

Главные доказательства эффективности релуголикса были получены в исследовании HERO, опубликованном в 2020 году. В исследовании участвовали 934 мужчин, которых поделили на две группы. Первая группа ежедневно принимала пероральный релуголикс в течение 3 месяцев, а второй группе вводили гормональные внутримышечные инъекции лейпролида.

Поскольку снижение уровня тестостерона помогает замедлить рост опухоли, данный показатель часто используется как целевой показатель в лечении рака простаты.

Как показало исследование, максимальное снижение уровня тестостерона на 48 неделе была достигнута у 96,7% мужчин, принимавших релуголикс, по сравнению с 88,8% принимавших лейпролид.

По данным NICE, сравнительный анализ показал, что релуголикс так же эффективен, как и другие гормональные препараты. Однако андрогенная депривационная терапия часто связана с повышенным риском сердечно–сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.

Релуголикс же показал более низкий риск серьезных сердечно–сосудистых событий по сравнению с лейпролидом. По мнению директор по оценке лекарственных средств в NICE Хелен Найт, новое лечение является инновационным и эффективным для мужчин с прогрессирующим раком простаты:

"Relugolix обеспечивает удобный и гибкий вариант лечения по сравнению с инъекционными методами лечения, помогая людям избегать поездок и отгулов. Данные также показывают, что он может улучшить качество жизни людей", – отмечает Найт.

Какие преимущества имеет новая терапия?

Помимо риска сердечно–сосудистых событий, нынешняя андрогенная депривационная терапия, вводимая инъекционно, способствует всплеску тестостерона, что требует длительного восстановления данного гормона после прекращения лечения.

Пациенты и клинические эксперты сообщили комитету NICE, что отказ от инъекций может значительно улучшить физическое и психическое благополучие, а также качество жизни людей с прогрессирующим гормоночувствительным раком простаты.

Relugolix рекомендуется принимать в качестве ударной дозы из трех таблеток, а затем по одной таблетке 120 мг в день, примерно в одно и то же время ежедневно. Цена препарата пока является коммерческой тайной.

Ожидается, что окончательная инструкция релуголикса будет опубликовано 14 августа, а препарат станет доступен пациентам в течение 3 месяцев с момента публикации. По оценкам экспертов, релуголикс может значительно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с раком простаты даже на последних стадиях.