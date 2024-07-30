Рош Украина сотрудничает с Helsi для повышения осведомленности о раке легких среди врачей первичного звена

1 августа отмечается Всемирный день рака легких

Рош Украина и крупнейшая в Украине медицинская информационная система Helsi запустили информационный проект, направленный на повышение осведомленности врачей первичного звена о раке легких, его симптомах, группах риска и возможностях для диагностики. Этот проект, который является первым подобным обеим организациям, имеет целью повысить онконастороженность врачей для раннего выявления заболевания.

Рак легких является одним из наиболее распространенных онкозаболеваний в Украине. Ежегодно болезнь диагностируют более 10 000 украинцев. Важно отметить, что более 75% пациентов узнают свое заболевание на III-IV стадиях, когда лечение менее эффективно. Лишь 13,7% случаев рака легких оказываются на ранних (I-II) стадиях, когда лечение может быть более эффективным.

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Статистика также показывает, что рак легких занимает первое место среди онкозаболеваний у мужчин от 30 до 74 лет. Этот факт подчеркивает важность повышения осведомленности о группах риска и ранних симптомах заболевания среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Проект, который реализуется Рош Украина и Helsi, напомнит врачам первичного звена о внимательном отношении к пациентам из групп риска и своевременном направлении пациентов на необходимую диагностику. Рак легких на ранних стадиях часто протекает без симптомов, однако некоторые пациенты могут иметь специфические признаки уже на I-II стадии. Пилотный этап информационной кампании на базе МИС Helsi был направлен на врачей в 5 крупнейших городах Украины: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, именно в этих областных центрах наибольшее количество выявленных случаев с раком легких.

"Врачи первичного звена крайне важна часть пути пациента с раком легких и часто именно от осведомленности врачей с особенностями заболевания зависит будет ли пациент вовремя направлен на необходимую диагностику. Мы гордимся тем, что вместе с Helsi можем внести значительный вклад в повышение уровня осведомленности о раке легкого среди врачей. Раннее выявление онкологических заболеваний является ключевым для успешного лечения, - отметила Екатерина Комиссаренко, медицинский директор Рош Украина.

"По статистике НСЗУ 61 735 человек с основным диагнозом рак легких прошли лечение в рамках Программы медицинских гарантий в 2021-24 годах. Каждый год, к сожалению, наблюдается увеличение количества онкобольных. По пакету "Бронхоскопия" медицинские услуги получили более 42 тысяч пациентов. за 2021-24 годы, 10 189 из них - с основным диагнозом рак легких. для того, чтобы получить лечение или обследование за ПМГ, нужно обращаться к своему семейному врачу, с которым у вас заключена декларация.

По предварительным результатам проекта в рамках информационной кампании более 1 900 врачей общей практико-семейной медицины в системе Helsi получили информацию о раке легкого.

Справочно

Компания "Рош" (англ. Roche) основана в 1896 году, является мировым лидером в фармацевтике и диагностике, сосредоточенным на развитии науки для улучшения жизни людей. "Рош" является крупнейшей в мире биотехнологической компанией, производящей препараты для лечения онкологии, иммунологии, инфекционных заболеваниях, офтальмологии и заболеваниях центральной нервной системы. Roche также является мировым лидером диагностики in vitro и тканевой диагностики рака, а также лидером в лечении диабета.

Компания стремится улучшить доступ пациентов к медицинским инновациям, сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами. Группа Roche со штаб-квартирой в Швейцарии работает более чем в 100 странах. В 2023 году "Рош" инвестировала 13.2 миллиарда швейцарских франков в исследования и разработки.

Helsi – это электронная медицинская информационная система. Сервис позволяет пациентам быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты, а больницам – участвовать в реформе системы здравоохранения для обеспечения равного доступа к качественным медицинским услугам для всех граждан Украины. Пользователями мобильного приложения Helsi являются уже более 6,5 млн человек. Системой пользуются более 1300 учреждений здравоохранения и более 50000 врачей по всей Украине. Дополнительная информация: [email protected], https://helsi.me/

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