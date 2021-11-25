Сеточное облучение: прорыв в лечении злокачественных опухолей

Исследователями медицинского центра Rambam Health Care Campus – Hospital, Израиль, была создана программа сеточной лучевой терапии, позволяющая сфокусировано атаковать опухоль. Таким образом удалось воздействовать на опухоли в труднодоступных местах, ранее считавшихся неоперабельными.

Об этом инновационном методе рассказал на своей странице в ФБ Андрей Шипко, доктор медицинских наук, и.о. директора "Национального института рака", находящийся в Израиле в командировке.

В инновационной программе облучения применяется метод GRID (решетка, сетка). Для расчета параметров облучения – траектории и интенсивности, используется искусственный интеллект.

Перед сеансом составляется план неравномерного облучения тканей таким образом, чтобы высокоинтенсивное излучение направлялось на строго определенные точки, распределенные по всей площади опухоли, подобно сетке.

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При стандартной программе лучевой терапии проводится 25 сеансов длительностью от 3 до 5 минут. Для нового метода необходим один сеанс, который назначается в начале курса терапии. Процедура безболезненная и напоминает компьютерную томографию.

Пока с использованием метода GRID было прооперировано три пациента. У первого больного опухоль размером более десяти сантиметров локализовалась в проблематичном месте, она обвила кость и крупные сосуды ноги. Химиотерапия оказалась неэффективной. После проведения сеточного облучения опухоль уменьшилась до десятой части изначального размера, после чего была прооперирована. У еще одной пациентки десятисантиметровая опухоль была расположена вплотную к артериям, и ей грозила полная ампутация ноги выше колена. После завершения сеанса лучевой терапии опухоль уменьшилась всего до трех миллиметров.

По словам заведующего отделением лучевой терапии медицинского центра Rambam доктора Салема Биллана, настолько значимый результат был неожиданностью и для исследователей. Врачи считают, что учитывая успех проведенной терапии, можно будет расширить область применения метода не только на саркомы, но и на крупные метастазы при других типах рака.

Саркомы мягких тканей – опухоли, насчитывающие около 70 различных типов, которые могут возникнуть в любом месте тела. Они относятся к числу агрессивных опухолей, устойчивых к лечению, в т.ч. методом лучевой и химиотерапии, и поэтому очень часто по завершении хирургического вмешательства остается значительный риск рецидива. В случаях, если они локализованы близко к жизненно важным органам, кровеносным сосудам или нервам, такие опухоли определяются как неоперабельные.

Разработанный метод позволяет проводить облучение с тщательно вычисленными траекторией и дозой, сохраняя при этом жизненно важные органы. По словам председателя Израильской ассоциации саркомы доктора Алона Зера, новый метод является значительной новостью и может улучшить прогноз и качество жизни пациентов, у которых ранее удаление опухоли хирургическим путем было невозможным.