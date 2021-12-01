Опухолью, или новообразованием, называют скопление (аномальную массу) клеток. Это вызвано тем, что клетки делятся больше, чем обычно, или не умирают, когда должны.

Все опухоли можно разделить на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественные опухоли, в отличие от злокачественных, при раннем выявлении и своевременном начале лечения угрозу жизни обычно не представляют.

Доброкачественные опухоли могут локализоваться в разных тканях и органах, например, фибромы обнаруживаются в соединительной ткани, аденомы происходят из железистого или фолликулярного эпителия, гемангиомы являются поражением кровеносных сосудов.

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Можно выделить 5 основных отличий доброкачественных новообразований от злокачественных.

Доброкачественные образования не являются следствием метастазирования рака других органов.

Доброкачественные новообразования по мере роста раздвигают здоровые ткани, но сохраняют четкий край и капсулу. Таким образом можно точно определить границы аномального роста.

Доброкачественные опухоли не метастазируют, т.е. не распространяются по всему организму, не поражают близлежащие нормальные ткани и другие органы и не разрушают их.

Доброкачественные опухоли имеют тенденцию к медленному росту. Они не содержат незрелых клеток, которые могут оторваться от материнской опухоли и попасть в другие органы и системы с крово- или лимфотоком.

Несмотря на разрастание, клетки, составляющие доброкачественную опухоль, частично сохраняют способность нормально функционировать, т.е. свою дифференцировку.

Многие виды доброкачественных опухолей неопасны и не требуют лечения, в то время как другие могут привести к развитию серьезных последствий и переродиться в злокачественные, например:

Гиперплазия: может быть вызвана несколькими факторами или состояниями. Она возникает, когда клетки в ткани размножаются быстрее, чем обычно, и накапливаются дополнительные клетки. Однако клетки и то, как устроена ткань, по-прежнему выглядят нормально под микроскопом.

Дисплазия: более серьезное заболевание, чем гиперплазия. При дисплазии также происходит накопление лишних клеток, но клетки выглядят ненормально, и есть изменения в том, как организована ткань. В целом, чем более ненормально выглядят клетки и ткани, тем больше вероятность образования рака. Некоторые типы дисплазии могут нуждаться в наблюдении или лечении, другие – нет. Примером дисплазии является аномальная родинка (так называемый диспластический невус), которая образуется на коже. Диспластический невус может превратиться в меланому, хотя в большинстве случаев этого не происходит.

Карцинома in situ (CIS): еще более серьезное заболевание. Иногда болезнь называют раком стадии 0, но это не рак, поскольку аномальные клетки не проникают в близлежащие ткани. Некоторые CIS могут перерасти в рак, поэтому обычно требуется лечение.

Часто опухоли долгое время развиваются бессимптомно, и они могут быть выявлены при проведении регулярного скрининга или осмотра либо во время осмотра по поводу какого-либо другого симптома.

Диагностика может включать анализ крови, рентген, КТ, МРТ, УЗИ. Единственным способом подтвердить отсутствие / наличие рака является биопсия. Доброкачественные опухоли практически излечимы, однако успешность лечения во многом зависит от грамотной диагностики.

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