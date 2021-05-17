Топ-6 популярных ошибок, опасных для здоровья груди

Грудь - чувствительный орган тела, на который обычно не обращают внимания.

Большинство из женщин сами виновны в том, что не осматривают грудь на предмет новообразований регулярно. Возможно, вам этого не захочется, но ваша грудь требует особого ухода.

Никто кроме самой женщины не сможет лучше ухаживать за собой, чем она сама. Поэтому каждая женщина ради себя и своего здоровья просто обязана принимать профилактические меры, чтобы избежать любых заболеваний груди.

К сожалению, многие из дам развивают привычки, которые со временем могут ухудшить здоровье груди, в том числе вызвать рак молочной железы.

Вот шесть распространенных привычек, которые по незнанию могут навредить здоровью груди, сообщает The Times of India.

Ношение бюстгальтера неправильного размера

Вы никогда не почувствуете себя хорошо, если наденете бюстгальтер неправильного размера.

Ношение свободного бюстгальтера может привести к обвисанию и растяжению груди, а тесный бюстгальтер может заблокировать кровоток.

Это может вызвать боль в шее, спине и плечах.

Эпиляция воском волос на сосках

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physical Activity and Health, использование бритвы вокруг области сосков может привести к инфекции.

Удаление волос любыми способами может увеличить риск воспалительных процессов.

Пирсинг сосков

Согласно исследованию, проведенному Университетом Лава, пирсинг сосков может повредить протоки производства молока и привести к увеличению риска развития абсцесса в молочных железах, который может быть болезненной инфекцией, наполненной гноем.

Чрезмерное курение и потребление кофеина

Все мы знаем, что курение вредно для наших легких и сердца, но оно также может вызвать проблемы с грудью, такие как потеря эластичности.

Кроме того, может возникнуть обвисание, повышенный риск рака груди и болезненность груди.

Без бюстгальтера

Обязательно надевайте бюстгальтер, когда выходите на пробежку. Недостаточная поддержка груди может вызвать сильную боль и дискомфорт.

Использование скотча

Видео о модной одежде часто рекомендует использовать обычный скотч, чтобы приподнимать и поддерживать бюстгальтер, когда вы носите то, что нельзя носить с бюстгальтером.

Но клейкая лента может вызвать аллергию, зуд, воспаление и сыпь.

Что говорит статистика

Специалисты Международного агентства по изучению рака представили новые данные по заболеваемости раком в 185 странах: число новых случаев в 2020 году достигло 19,3 миллиона, и 10 млн человек скончаются от этой болезни. В течение жизни онкологическое заболевание будет диагностировано у каждого пятого жителя планеты; каждый восьмой мужчина и каждая 11 женщина умрут от этого заболевания.

Напомним, что ежегодно в Украине от рака молочной железы умирают тысячи женщин.

По данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" услышали 14 170 украинцев, в частности, 14 057 женщин и 113 мужчин.

Умерли в прошлом году из-за рака груди 5823 человека (5774 женщины и 49 мужчин). Это означает, что каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы, говорится в сообщении Национального канцер-реестра.

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